Rajoy promete ser "leal" a su sucesor y pide "responsabilidad" un día antes de elegir al nuevo presidente

Rajoy, visiblemente emocionado, ha afirmado que ha sido un "privilegio" presidir el PP durante 14 años, "los mejores" de su vida, aunque ha exclamado que "algunos podían haber sido un poco más cómodos". "Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles quienes nos han retirado del Gobierno y tampoco mis compañeros de partido", ha enfatizado.

Dicho esto, el exjefe del Ejecutivo ha asegurado que aunque dejará la Presidencia de la formación estará a "disposición de todos", ya lejos "de los focos". "Me aparto, pero no me voy", ha aseverado.

¿UN MENSAJE A AZNAR?

Y a renglón seguido, ha añadido: "Y desde luego seré leal. Y todos sabéis que yo sé lo que es ser leal", un mensaje que se ha interpretado como dirigido ímplicitamente a su antecesor, José María Aznar, que dejó en 2016 la presidencia de honor del PP y no ha acudido a este congreso.

Justo un día antes de que los más de tres mil compromisarios elijan al nuevo presidente, Rajoy ha hecho además una llamada a la "responsabilidad". "Quiero que seáis responsables en el ejercicio de vuestroso cargos y estéis siempre preparados para responder con acierto cuando se os reclame", ha manifestado.

Poco después, ha vuelvo a apelar a la responsabilidad para el ejercicio de cualquier cargo público: "Estáis escribiendo la historia de España, hay que escribirla bien". Y ha concluido su intervención pidiendo a los suyos que estén "preparados" porque los españoles les "necesitan" y les "esperan". Todo el auditorio se ha puesto en pie en una cerrada ovación.