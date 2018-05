Rajoy afirma que en las próximas elecciones estará donde digan españoles y PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha querido desvelar hoy cuál será su futuro político para las próximas elecciones generales, previstas para 2020, más allá de que dependerá de lo que digan los españoles y su partido, aunque ha afirmado que le "gusta" trabajar por su país.

En una entrevista con Antena 3, en la que fue preguntado varias veces sobre esta cuestión, Rajoy ha eludido aclarar si volverá a presentarse para presidir el Ejecutivo porque para eso "aún queda tiempo" y ha reiterado que está "a disposición del partido".

"Yo soy el menos relevante", ha afirmado el presidente del Gobierno, quien ha insistido en dar esta relevancia a los españoles y el partido a la hora de decidir si se presentará a la reelección.

Sobre la posibilidad de que otro gallego tome el relevo como líder y candidato del partido, Rajoy ha seguido en su línea y ha respondido: "Decir dicen muchas cosas pero no me entero de la mayoría de los rumores que circulan por ahí".

También ha negado tener algún tipo de "dedo divino", como ha dicho Esperanza Aguirre, para nombrar a su propio sucesor. "Tengo dedos, pero divinos en ningún caso", ha afirmado, tras lo que ha indicado que esta denominación "no es muy afortunada"

"Me gusta trabajar por mi país" y "estoy a disposición de mi partido", ha concluido el presidente para zanjar la cuestión sobre su futuro político.

Además, ha asegurado no sentirse preocupado por su valoración en el CIS, donde ha obtenido una nota de 2,59 puntos. "No me preocupa mucho -ha dicho - porque los que no me votan me dan un cero y eso me estropea la nota media".