Rajoy pide tranquilidad ante el ascenso de Cs y recuerda que "el mayor adversario" del PP es Podemos

"El mayor adversario que tengo es Podemos porque tiene unos planteamientos ideológicos que distan mucho de los que yo creo que es bueno para España", ha señalado Rajoy en una entrevista con Antena3 recogida por Europa Press.

Aunque Rajoy no cree que Ciudadanos esté "arrebatando nada" al Partido Popular, preguntado por la posible preocupación en sus filas ante los resultados de las encuestas, ha defendido la calma. "Mi obligación es darle tranquilidad a todo el mundo. Al final, lo importante en la vida es darle importancia a las cosas que la tienen", ha comentado.

Para él, no tiene esa importancia repetir como líder peor valorado en el CIS: "No me preocupa. Muchos de los que no me votan me dan un cero y eso me estropea la nota media, me ha pasado siempre", ha señalado al respecto.

En cuanto a los resultados electorales que vaticina la encuesta, ha recordado que en 2016, a cuatro meses de las elecciones, se le preguntaba en las entrevistas si su partido iba a acabar como la UCD, y acabó subiendo 14 escaños mientras bajaron los demás. "Las encuestas me las tomo con mucha humildad, son un estímulo para trabajar, pero cuando no hay en el horizonte una convocatoria electoral prevista, tienen el valor que tienen", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha defendido además que el PP es "la primera fuerza política en todas las grandes ciudades españolas" y su partido es "muy plural y muy abierto", con personas de diversos perfiles porque "al final, la gente hace balance" entre las "cosas que están en el acervo del partido", como la recuperación económica y "cosas que se pueden criticar".

En la misma línea, ha afirmado que al PP "le han votado muchas veces los españoles porque les ha parecido que era la opción mejor". "A veces se hace un gran análisis de por qué vota la gente, pero la gente vota a quien quiere y porque quiere, lo cual no tiene que ser que está totalmente de acuerdo con todos los planteamientos", ha apostillado.