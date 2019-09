Ramon Espadaler se abre a dialogar con el espacio político de Manuel Valls y Eva Parera

"Las puertas de Units están abiertas a todo el mundo en este espacio. No somos partidarios de aumentar la oferta en el espacio del catalanismo centrado, sino de agregarla", ha sostenido en una entrevista en 'El Periódico' recogida por Europa Press, al ser preguntado por si le gustaría que éstos o bien Antoni Fernández --expresidente de Lliures--, acabaran como él, junto con el PSC.

Pese al crecimiento de los partidos que ocupan el espacio que Espadaler ha calificado de "catalanista no rupturista", ha asegurado que Units per Avançar tiene sus propias propuestas y no está dispuesto a liquidar sus siglas.

Espadaler ha expuesto que su papel al lado de los socialistas es el de sumar, pensando en un catalanismo que quiere "cambiar las reglas del juego entre Cataluña y España", pero sin optar por la ruptura.

A juicio del diputado, el independentismo no puede aplazar más el debate entre confrontación y diálogo, mientras que cree que el constitucionalismo "debe hacer una propuesta razonable, respetuosa, atractiva", y ha opinado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debe abandonar el vencer para pasar al convencer, en sus palabras.

Además, ha considerado que lo más pulcro democráticamente para Cataluña son unas nuevas elecciones: "La investidura de Puigdemont y la incorporación de la CUP en el Ejecutivo solo profundizarían en la vía del enfrentamiento que propugna Torra irresponsablemente", ha respondido sobre la opción de un gobierno de concentración catalán.