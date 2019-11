Ramón Espinar critica la "arrogancia" de Iglesias: "¿Si no es el momento de repensarse, cuándo?"

"Se duerme mejor con ministros de UP que con 53 diputados de Vox", ha defendido Iglesias en su primera comparecencia tras las votaciones. "He votado a Podemos por antifascismo e ideología, pero decir esto después de volver a perder más de 1 millón de votos es una arrogancia que no nos podemos permitir", ha asegurado Espinar.

En este sentido, Espinar ha hecho un recorrido por la caída de Podemos desde los comicios del 28 de abril de este mismo años. Entonces, la coalición Unidas Podemos pasó de 72 escaños a 42. "Ahora cae a 35 perdiendo otro millón de votos viendo crecer al fascismo", ha recordado.

"¿Si no es otro fracaso, qué es? ¿Si no es el momento de repensarse, cuándo?", se ha preguntado el ex dirigente de la formación 'morada'.

Así, Espinar ha sostenido que "solo hay dos formas de gobernar España" a partir de este lunes: "una gran coalición para cerrar España o un PSOE que afronte la crisis catalana para refundar España". "La fragmentación y la polarización remiten a un escenario político en el que ya no sirve lo de siempre", ha remachado.