Raül Romeva dice que el TS ha disipado dudas con la sentencia: "Gracias por darnos la razón"

Ha dicho que el tribunal ha puesto en evidencia que existe un retroceso de derechos y libertades que hace años que aseguran que se produce en el Estado: "Gracias por dar sentido a la decisión que tomé hace unos años, en 2010, cuando el Tribunal Constitucional enterró la vía federal", ha añadido en un artículo en 'Nació Digital' recogido por Europa Press.

"Gracias por disipar las dudas de aquella gente que todavía creía que vivíamos en un Estado de derecho", ha agregado Romeva, que ha dicho que la sentencia ha provocado que gente que no estaba convencida no tenga ahora ninguna duda de que una república catalana no es solo necesaria, sino inevitable, según Romeva, condenado a 12 años.

También da las gracias a las familias de los encarcelados, especialmente a su pareja y a sus dos hijos: "La prisión la pagamos los presos, pero la sufre todo el entorno", y también expresa su agradecimiento a los ciudadanos que no se dejar atemorizar y a los que se han movilizado sin ser independentistas, porque considera que todo va sobre democracia.

Destaca el papel del resto de dirigentes políticos y sociales en la prisión y el extranjero, así como a los alcaldes y a otros procesados, que esperan un juicio que "tampoco será justo", y da gracias a los periodistas que trabajan con honestidad y rigor y a los profesionales del derecho que creen que las leyes deben mejorar la vida de la gente y no restringir derechos.

Romeva también ha expresado su agradecimiento a deportistas, personas del mundo cultural, estudiantes y personas mayores que se posicionan, y a quienes desde el ámbito económico consideran que no puede haber progreso en "un Estado en el que la justicia está politizada".