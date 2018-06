Reclaman retirar condecoraciones a torturador de la dictadura franquista

Partidos de izquierdas y asociaciones cívicas se están movilizando en España para que le sean retiradas las condecoraciones al expolicía Juan Antonio González Pacheco, conocido como "Billy el Niño" durante su etapa de torturador en el régimen franquista.

Nacido en 1946, el expolicía era un alto cargo en la Brigada Político Social, el Cuerpo que reprimía la disidencia contra la dictadura del general Francisco Franco (1939-75).

Billy el Niño aparecía en al menos diecisiete querellas por delitos de tortura durante la dictadura franquista, pero resultó absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba inmerso al beneficiarse de la Ley de Amnistía de 1977.

El 15 de octubre de ese año el Congreso de los Diputados aprobó por una amplia mayoría una ley impulsada, entre otros, por el Partido Comunista, que se consideró clave en la reconciliación entre españoles.

El perdón concedido por ley completó la amnistía aprobada el 30 de julio de 1976, que excarceló a unas 330 personas, y la de mayo de 1977, que liberó a alrededor de 4.000 personas.

Desde hace unos días se llevan a cabo iniciativas contra las condecoraciones que en el pasado recibió el agente y que, según informa hoy el diario El País, fueron cuatro entre 1972 y 1982 y suponen incrementar su pensión de jubilación un cincuenta por ciento.

Varias entidades, entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, han pedido retirar esas medallas, mientras a través de internet se han obtenido varios cientos de miles de firmas que respaldan esa solicitud y que han sido presentadas en el Ministerio del Interior..

El titular de ese Ministerio, Fernando Grande-Marlaska, - magistrado de profesión - reconoció hoy que estudia qué pasos legales hay que dar para retirar condecoraciones a personas que no hayan tenido un comportamiento "ejemplar", como "parece ser" el caso de González Pacheco.

"No nos anticipemos, pero he dicho que toda condecoración en este país exige una conducta extraordinaria, en el sentido de ejemplar, no simplemente ser un buen ciudadano o un buen funcionario, sino algo más, y parece ser que en este caso concreto no se dan estos presupuestos", afirmó a los periodistas tras un acto público.

En febrero pasado, un juzgado español volvió a archivar la querella de una víctima del franquismo contra el antiguo policía.

A salvo de la Justicia española, Billy el Niño está reclamado por la argentina por supuestas torturas que habría cometido entre 1971 y 1975 sobre trece personas detenidas en ese periodo.

En 2013, la jueza argentina Maria Servini, que instruye la querella argentina por crímenes del franquismo, pidió la extradición a su país de González Pacheco.

La solicitud fue rechazada por la Audiencia Nacional española con el argumento de que habían prescrito los trece supuestos delitos de tortura y negó, asimismo, calificarlos de lesa humanidad.

El expolicía, que en octubre cumplirá 72 años, era apodado Billy el Niño por los medios estudiantiles de la oposición en los últimos años de la represión franquista por los métodos de tortura que utilizaba en los interrogatorios, al ser comparados con acciones violentas de ese personaje de las películas del lejano Oeste.