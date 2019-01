Recursos de amparo retrasan la sentencia por el asesinato de Berta Cáceres

La sentencia que deberán cumplir las siete personas condenadas por el asesinato en 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres se retrasará hasta que la Sala de lo Constitucional resuelva dos recursos de amparo presentados por los abogados de la familia de la líder indígena.

La portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Lucía Villars, dijo hoy a Efe que el tribunal correspondiente "no podrá dar la sentencia" hasta que la Sala de lo Constitucional resuelva los recursos.

"El tribunal no se puede pronunciar sobre qué cantidad de años les estaría dando a las siete personas encontradas culpables en noviembre pasado de darle muerte a Berta Cáceres", subrayó Villars.

Señaló que no hay plazo establecido para la decisión de la Sala de lo Constitucional en torno a los dos recursos, al igual para que el tribunal emita la sentencia.

El juicio por el asesinato de Berta Cáceres quedó visto para sentencia el pasado jueves.

Mariano Díaz, Douglas Bustillo, ambos exoficiales del Ejército de Honduras, y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), fueron condenados por el delito de asesinato.

Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Edilson Duarte y Oscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.

La empresa DESA era la responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el occidente del país al que se oponía Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Hondura.

La portavoz del Poder Judicial indicó que el tribunal de sentencia decidirá si impone prisión de por vida para los siete condenados como solicitó la Fiscalía hondureña.

La defensa de los acusados solicitó 20 años de prisión por el delito de asesinato y 13 años y cuatro meses por asesinato en su grado de ejecución de tentativa, añadió.

Villars insistió en que la sentencia "todavía no se va a emitir porque existen dos recursos de amparo que hasta no ser resueltos, el tribunal no se puede pronunciar".

Desde el inicio del juicio, celebrado entre octubre y noviembre pasado, la familia de Berta Cáceres ha recusado a tribunal de sentencia y denunciado supuestas irregularidades en el mismo.

La familia de Berta Cáceres ha reiterado que DESA, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los "autores intelectuales" del crimen de la ambientalista.