Reformar la financiación será "la primera y más contundente" reivindicación de la Generalitat valenciana al Gobierno

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha recordado que la actual situación en Madrid es "rara", con el Ejecutivo en funciones, pero una vez haya uno nuevo le exigirán "gobierne quien gobierne --esperamos que el señor Sánchez-- la financiación cuando la cosa se estabilice".

Soler ha recordado que la reforma del sistema no depende solo del gobierno, que no tiene mayoría absoluta, sino del Parlamento, por lo que "hay que ser lo suficientemente seductores ante todos los grupos para decir que esto no puede seguir así".

No obstante, ha reconocido que "el primero que debe mover ficha es el Gobierno" y eso es lo que le exigirán, "que mueva ficha desde el primer día que pueda hacerlo". "No hay duda por nuestra parte" en esa petición, ya que la financiación autonómica actual "es el mal mayor y el mal previo a todo".