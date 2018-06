Reino Unido defiende llamar a la Ciudad Vieja de Jerusalén "territorio ocupado"

El embajador del Reino Unido en Israel, David Quarrey, consideró hoy que la Ciudad Vieja de Jerusalén está situada en los "territorios palestinos ocupados", tal y como aparece en la agenda de la Casa Real británica en relación con la visita que el príncipe Guillermo realizará los próximos días.

Para el representante británico, la terminología que se usó en el programa del duque de Cambridge "fue consecuente con la política del Gobierno británico" sobre la región durante años.

"En esto no hay un mensaje político", reiteró en unas declaraciones que recoge el digital local Times of Israel, enfatizando que el príncipe "no es una figura política".

Israel ocupa desde 1967 la parte este de Jerusalén, donde se sitúa la Ciudad Vieja, y defiende que es su capital "única e indivisible", mientras que los palestinos reclaman esa parte como capital de su futuro estado, y parte de la comunidad internacional apoya que el estatus final de la Ciudad Santa sea definido tras un proceso de negociaciones entre israelíes y palestinos.

Sin embargo, el programa oficial del nieto de la reina Isabel II generó controversia entre algunos políticos israelíes al anunciar que su visita "en los territorios palestinos ocupados incluirá una breve presentación sobre la historia y geografía de la Ciudad Vieja de Jerusalén desde un mirador en el Monte de los Olivos".

El ministro de Asuntos de Jerusalén, Zeev Elkin, criticó la terminología y lamentó que Londres "eligiera politizar" esta visita real a la región, que se realizará entre el 24 y 28 de junio.

"Jerusalén unida ha sido la capital de Israel durante 3.000 años, y ninguna distorsión en el itinerario de la gira puede cambiar esa realidad", dijo Elkin.

A principios de marzo, el Palacio de Kensington anunció que el duque de Cambridge visitaría Israel, Jordania y los territorios palestinos ocupados, y la Casa Real británica lo definió como una ocasión "histórica" por ser la primera vez que uno de sus miembros visitará Palestina.

Durante su estancia, entre los diferentes encuentros, el príncipe británico se reunirá con el primer ministro y el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu y Reuvén Rivlin, respectivamente, y con el presidente palestino, Mahmud Abás.