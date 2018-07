El embajador del Reino Unido en España descarta un avance electoral tras dimisiones por el Brexit

En una conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por 'La Vanguardia', la Asociación Española de Directivos (AED) y la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, Manley ha destacado la elección del nuevo ministro, Dominic Raab, como una buena solución, y sobre el Brexit y las negociaciones con la UE, ha afirmado: "Queremos que la UE sea un éxito. Queremos una relación estrecha con la UE y una UE fuerte".

Al preguntársele si considera que se está castigando al Reino Unido en las negociaciones del Brexit por haber decidido irse, ha valorado que espera que no sea así, y ha expresado: "Tenemos que respetar la opinión de nuestro pueblo y trabajar para lograr un acuerdo que pueda ser en el interés de todos".

Ha apostado, en esta negociación, en "mirar al futuro y pensar qué relación queremos todos entre Reino Unido y la UE", confiando en que será una relación estrecha y positiva para alcanzar acuerdos por la seguridad y la prosperidad, en sus palabras.

Sobre nuevas dimisiones, no ha querido desvelar nada, y se ha centrado en destacar que lo importante es que el viernes la primera ministra, Theresa May, logró un acuerdo del Gobierno con el apoyo de todos los miembros de su gabinete para avanzar en las negociaciones: "Esta es la posición del Gobierno británico, no ha cambiado".

Sobre la posibilidad de un nuevo referéndum, ha afirmado: "No veo una posibilidad política de una nueva consulta", y ha asegurado que ahora la gran mayoría de los británicos quiere avanzar y lograr un acuerdo con la UE.