El Reino Unido no cambiará su posición sobre la soberanía de Gibraltar

El Gobierno del Reino Unido afirmó hoy que "no ha cambiado ni cambiará" su posición respecto a la soberanía británica de Gibraltar.

En un comunicado difundido hoy, el Ejecutivo de la primera ministra Theresa May, se mostró, sin embargo, "contento" de haber aclarado con España la controversia respecto al artículo 184 del acuerdo del "brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE)".

El Gobierno puntualizó que el compromiso de negociar la relación futura contenido en ese punto del documento no significaba que esa relación tuviera automáticamente el mismo alcance territorial que el acuerdo de retirada, interpretación que había hecho el Gobierno español.

"Esta nunca fue la intención de ese artículo y, por lo tanto, nos complace brindar la claridad que buscaban los españoles", reza el comunicado, después de que ayer el Gobierno publicara un aclaración de dicho punto que logró que España levantara el veto sobre el acuerdo, aprobado hoy en el Consejo Europeo.

Con todo, el Reino Unido señaló que esa aclaración "no cambia el compromiso" del país de negociar una relación futura que "funcione" "para toda la familia del Reino Unido, incluido Gibraltar".

"Nuestra posición sobre la soberanía permanece y permanecerá sin cambios" insistió, y recordó que su "compromiso" de que no entraría en discusiones de soberanía con España sin el consentimiento de Gibraltar es "absoluto e inquebrantable".

El ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, aseguró asimismo que "todos los aspectos de la respuesta del Reino Unido fueron acordados con el Gobierno de Gibraltar".

"Hemos trabajado perfectamente juntos en esto, como lo hemos hecho en todos los demás aspectos de este período de negociación de dos años", manifestó.

Además, Picardo celebró que el texto legal del borrador del acuerdo de retirada "no se ha modificado" -porque la aclaración sobre el artículo 184 no está incluida en el texto, sino que es un documento por escrito independiente-.

"Eso es lo que el gobierno español buscó repetidamente. Pero no lo han logrado. El Reino Unido no nos ha defraudado. Theresa May no nos ha defraudado", agregó.