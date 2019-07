Reiteran el rechazo al Código Penal de Honduras por atentar contra las libertades

Periodistas y académicos reiteraron este miércoles su rechazo al nuevo Código Penal de Honduras, que entrará en vigor en noviembre, porque atenta contra las libertades de expresión y de prensa.

El rechazo fue reiterado en un foro sobre "Implicaciones del nuevo Código Penal en la libertad de expresión y la libertad de prensa", auspiciado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

El rector de la Unitec, Marlon Brevé, dijo que el tema es de "interés para la academia y Honduras en general", y que esa institución está "en contra del nuevo Código Penal" y próxima a plantear las justificaciones sobre la posición de la Universidad.

El presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, señaló que "nunca como ahora la libertad de expresión y de prensa estuvo tan amenazada" y que "el Código Penal es la culminación de una serie de ataques sistemáticos a las libertades de expresión y de prensa".

Añadió que "bajo el paraguas de delitos contra el honor, se está imponiendo un bozal a los medios de comunicación y a los periodistas", y que recién conoció que algunos medios, antes de que entre en vigor el nuevo Código Penal, "están estableciendo pautas para evitar ser demandados a futuro", lo mismo que sus periodistas.

Las disposiciones del Código Penal limitan la libertad de expresión y de prensa, enfatizó el titular del CPH, cuyo ente desde el año pasado fijó su posición en contra de la nueva ley.

"Eso no es posible, eso no lo podemos tolerar, eso no lo podemos aceptar y como sociedad debemos unirnos para enfrentar estas amenazas", recalcó Rodríguez.

La directora del diario Proceso Digital y exdocente universitaria, Marlen Perdomo, destacó la importancia que tiene para el país "fortalecer la libertad de expresión".

"No hay duda que el país enfrenta una crispación generalizada, producto de las crisis políticas que desde 2009 hasta la fecha han llevado a Honduras a una enorme inestabilidad social, en la que los medios, los periodistas y la cadena de comunicación ha sido una parte de ese contexto, igual que otros sectores sociales que no han podido escapar de esa vorágine", agregó.

Perdomo señaló que lo fundamental ahora es que en el país hay que regular leyes y garantizar el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen los hondureños.

Además, recordó varias leyes nacionales de las que algunas causan "roncha" para el ejercicio libre de la prensa y para que la ciudadanía tenga sus espacios adecuados para tener la información que requiere y demanda.

En opinión de Perdomo, el hecho de que en Honduras funcionen 433 estaciones de televisión con sus repetidoras, 238 radios en Amplitud Modulada (AM), 832 en Frecuencia Modulada (FM), más de 30 radios comunitarias, 84 operadores de cable, cuatro diarios impresos, un periódico digital mensual y más de una veintena de medios digitales, no significa que haya una verdadera democratización informativa.

No obstante, señaló que ahora hay una cobertura importante a nivel nacional, con medios de comunicación llegando a las diferentes audiencias y transmitiendo información.

También señaló que el nuevo Código Penal criminaliza con penas carcelarias y multas el ejercicio de la libertad de expresión; con penas carcelarias y administrativas a las fuentes periodísticas; limita el ejercicio del periodismo de investigación e impone sanciones de responsabilidad civil y administrativa a los propietarios de los medios de comunicación social.

"Además de que los periodistas vamos a la cárcel, se nos multa y esas penas quedan a discrecionalidad del juez. Así que todos los que hacemos periodismo, estamos expuestos a que por una demanda el juez decida dejar a nuestra familia prácticamente en la calle", indicó Perdomo, quien también abogó porque los periodistas tengan sus fuentes "salvaguardadas" y "no criminalizadas".

El jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, expresó que "sí queremos un Código Penal, pero que esté acorde con las necesidades de este país, que se apegue a la realidad de Honduras", y que la libertad de expresión no solo atenta contra periodistas y medios de comunicación, sino contra todos los hondureños.

Dijo que con las intentonas de limitar la libertad de expresión en el país, no solo no se podrá informar, sino que los hondureños no van a poder acceder a la información

"El Código Penal actual es el eslabón pendiente para cerrar ese cerrojo de impunidad que tiene el país, porque ya existe una ley de clasificación de documentos públicos que nos limita el acceso de la información", acotó.

El delegado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Honduras, Rodolfo Dumas, enfatizó que el nuevo Código Penal, tal como ha sido planteado, "es violatorio" y "carece de legitimidad", y que en el país la publicidad oficial es "absolutamente discrecional" y "no hay una ley que la regule".

Entre otras cosas, destacó que él, desde su teléfono puede ver todas las compras de armas que hace el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sin embargo, en Honduras no puede tener acceso a la Tasa de Seguridad, que controla el Gobierno para diversos programas.