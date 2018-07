Renfe asegura que Ana Pastor reclamó la máxima atención para las víctimas

La directora de la Oficina de Atención a Víctimas de Renfe, Carmen Jiménez Berrocal, ha asegurado hoy que la exministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, mantuvo contacto permanente con ella tras el accidente del Alvia y le indicó que se esmerasen en el cuidado y apoyo a las víctimas.

"Estaba muy preocupada y me dijo: 'Lo que necesitéis. Carmen, por favor, hazte llegar a todo el mundo y que podamos ayudar a todo el mundo'", ha contado Jiménez Berrocal en la Comisión del Congreso que investiga el accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas.

Ha explicado que hablaban continuamente y le comentaba cómo se encontraba el ánimo de las víctimas y que se mantuvieron "muchas reuniones".

"Ha estado muy presente (...) y ha intentado ayudar en lo posible", ha destacado, tras lo que ha subrayado que el accidente "ha sido muy doloroso para todos" los que han estado cerca de las víctimas y que su voluntad siempre ha sido ayudar "a todos".

La directora de la Oficina de Atención a Víctimas de Renfe ha explicado en su comparecencia ante los diputados el dispositivo establecido por la compañía tras el siniestro, que incluyó un seguimiento periódico de las víctimas y los familiares.

Un seguimiento que llevó a cabo ella personalmente contactando con todas las víctimas, excepto ocho, cuatro por hallarse en el extranjero y las demás por ser imposible su localización.

Por eso, ha dicho que le extraña que haya víctimas que hayan manifestado sentirse descontentas con la atención recibida, pero no ha querido entrar en polémicas.

"Yo he realizado mi función y, si están descontentas, lo siento mucho, porque yo en el dolor de las víctimas no puedo entrar", ha declarado y ha añadido: "Han tenido mi teléfono, mi apoyo y durante cinco años me han tenido a mí".

Además, ha defendido la alta cualificación del equipo que actuó "desde el minuto uno", aunque la oficina como tal no se creó hasta el 29 de julio, cinco días después de la tragedia.

Ha señalado que en todo momento ha intentado ser "eficiente con una sensibilidad especial para intentar llegar a ellos y ayudarles", aunque ha sido difícil, porque "muchas personas estaban en shock".

Se ha mostrado convencida de que los protocolos de actuación han sido los adecuados y de que Renfe dispone de los medios humanos y técnicos para afrontar un accidente parecido. "Estamos actualizados y, de hecho, está concienciada toda la empresa", ha afirmado.

Sobre las causas del accidente, ha señalado que, en su opinión, se debió a "un cúmulo de cosas", pero que es el juez quien debe determinar por qué ocurrió, así como las responsabilidades que estime oportunas.