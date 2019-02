Renzi cree que el populismo es "pasajero" y volverán los políticos competentes

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi aseguró hoy que el populismo "es un fenómeno pasajero, que mostrará sus propios límites" y que los políticos competentes "volverán a estar de moda".

"La política es más fuerte que el populismo y la cultura más que la ignorancia", dijo Renzi, exlíder del Partido Democrático (PD, centroizquierda), durante la presentación de su libro "Un'altra strada" (Otro camino), en el que el ahora senador imagina cómo será Italia dentro de 10 años.

En el acto, celebrado en la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma, Renzi se mostró convencido de que el populismo "mostrará sus propios límites" y será entonces cuando "la competencia volverá a estar de moda en política".

En su libro, Renzi aborda asuntos como Europa, la inmigración y, especialmente, el populismo, que considera que siempre ha sido un "fenómeno pasajero y un asunto global"; que no se refiere "sólo a (el líder de la ultraderechista Liga y actual ministro del Interior del Gobierno italiano, Matteo) Salvini, y a (el líder del antisistema Movimiento 5 Estrellas y viceprimer ministro, Luigi) Di Maio, sino que es mucho más serio y amplio y también tiene que ver con (el presidente de Filipinas, Rodrigo) Duterte y con el Gobierno venezolano".

Renzi descarta que Italia esté a las puertas de nuevas elecciones, ya que a su juicio, las formaciones del Gobierno, el M5E y la Liga, "no tienen ningún interés".

"A los que ahora están en el Parlamento, especialmente el partido mayoritario, les ha tocado la lotería. El Movimiento Cinco Estrellas dejará que termine la legislatura y votará cualquier acuerdo antes que dejar la poltrona", opinó Renzi.

Según el senador, tampoco Salvini tiene "interés en medirse en unas elecciones": "Una cosa son las encuestas y otra las elecciones. Sé de lo que hablo", reconoció, en alusión al batacazo que se llevó el PD en las últimas generales de marzo de 2018.

Tampoco ahorró críticas para el actual primer ministro, el jurista Giuseppe Conte, a quien definió como "el abogado de las concesionarias y del establishment" y "no del pueblo".

Preguntado por su futuro político, Renzi señaló: "No seré candidato a las elecciones europeas, tampoco lo soy a las primarias de mi partido" y descartó dejar el PD, crear una "corriente" dentro de esta formación o fundar un nuevo partido, como se ha especulado.

"El PD es mi casa. Yo siempre dije 'no' a las corrientes, así que no lo haré. Y el tema del nuevo partido no está hoy sobre la mesa."