Repetir el juicio de Marta, una posibilidad que se antoja lejana

Los padres de Marta del Castillo, la joven asesinada el 24 de enero de 2009 por Miguel Carcaño -que cumple 21 años de prisión-, reclaman en el décimo aniversario del crimen la repetición de un juicio que su propia abogada, el fiscal y los jueces del caso reconocen que se antoja difícil.

Fueron juzgados Carcaño, sus amigos Samuel Benítez y Javier García, El Cuco, su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de este, María García, pero solo Carcaño y El Cuco, que entonces era menor, fueron condenados.

Carcaño fue juzgado junto a su hermano, la novia de este y Samuel Benítez, pero mientras a él se le acusó de asesinato, dos delitos de agresión sexual (uno de ellos como cooperador necesario), un delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres, Samuel Benítez y María García fueron juzgados por encubrimiento, delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres, y Francisco Javier Delgado también por amenazas.

Por ello, según el fiscal del caso, Luis Martín, un hipotético nuevo juicio solo podría tener como acusados a Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García y requeriría hallar "pruebas objetivas de su participación directa" en la muerte de la joven.

La última versión de Carcaño señala a su hermano como autor material del crimen, al interponerse Marta en una pelea entre ambos, aunque una investigación judicial contra Francisco Javier Delgado se archivó provisionalmente.

De surgir nuevas pruebas podría ser juzgado porque nunca lo ha sido por asesinato, al igual que Samuel Benítez y María García.

No es el caso de El Cuco que, aunque no fue condenado por participar en la muerte de Marta, sí fue juzgado por ello (aparte, al ser menor en el momento de los hechos) y absuelto, ya que solo fue condenado como encubridor a dos años y 11 meses de internamiento en un centro de menores, por lo que no podría ser juzgado por los mismos hechos aunque surgieran nuevas pruebas.

Sí tiene abierta, junto a su madre, una causa en el Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla por un presunto delito de falso testimonio en el juicio de los cuatro adultos, donde declaró como testigo, respecto a la hora en la que llegó a casa la noche del crimen.

La denuncia fue puesta por los padres de Marta a raíz de las grabaciones de un "infiltrado" en la familia de El Cuco en las que la madre, que también testificó en el juicio, declaraba que esa noche ella y su marido estuvieron hasta las 5 de la madrugada en un bar y, por tanto, habrían mentido al decir que su hijo llegó a casa antes de la una para darle una coartada.

La abogada de la familia, Inmaculada Torres, acaba de registrar un escrito en el juzgado para que se impulse esta causa y se acuerde abrir juicio oral o el archivo, pues la denuncia data de 2015 y ya han comparecido tanto los padres de Marta como los acusados (El Cuco y sus padres aunque en este tiempo el padre falleció), el "infiltrado" y testigos del bar en el que supuestamente estuvieron.

Es en esta pieza donde tiene cierta esperanza puesta para juzgar de nuevo a El Cuco por ese otro delito, si bien sus abogados han solicitado el archivo al ver las grabaciones manipuladas e inválidas, pues reconoce que la reapertura del juicio que solicitan los padres -y que el abuelo de Marta ha pedido formalmente a la Fiscalía por segunda vez- no tiene recorrido salvo que surjan nuevas pruebas.

El río que cruza Sevilla ha sido rastreado varias veces en muchos tramos, pues la primera versión de Carcaño es que la arrojaron a él, pero también un vertedero en Alcalá de Guadaíra -porque luego dijo que la tiró a un contenedor junto a su piso, donde la mató- o la finca Majaloba en La Rinconada, que señaló a la Policía. Mientras tanto, en el Juzgado de Instrucción 4 se mantiene abierta una pieza por si nuevos indicios llevan a Marta.

Laura Blanco