Representantes de EH Bildu acusan a Ortuzar de "pésimo estilo" y le advierten de que se "confunde de enemigo"

Representantes de EH Bildu han acusado al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, de tener "pésimo estilo" y "confundirse de enemigo", después de que en una entrevista el líder jeltzale haya afirmado que el hecho de que EH Bildu "celebre tanto" la consecución de grupo propio en el Congreso es "justicia poética para nosotros".

En una entrevista a El Diario Vasco, Ortuzar indica que "hemos estado 40 años aguantando sus pullas sobre para qué ir a Madrid y ver ahora a EH Bildu babear por pisar la moqueta del Congreso, para nosotros significa que se viene a nuestro lado".

En redes sociales, diversos representantes de EH Bildu, entre ellos los diputados electos Mertxe Aizpurua y Jon Inarritu, han rechazado las palabras del líder jeltzale.

Aizpurua ha afirmado que "no hay peor error que confundirse de enemigo, más en momentos decisivos, aunque a Andoni Ortuzar parece que todo le da igual". "En campaña y fuera de campaña no hay entrevista en la que no insulte a EH Bildu. Pésimo estilo y peor evidencia sobre su idea de construir país", critica.

Asimismo, Aizpurua recuerda el trigésimo aniversario de "la muerte a tiros de Josu Muguruza tras recoger su acta de diputado" y advierte de que la consideración de EH Bildu "sobre lo mullido de las moquetas del Congreso es muy dispar de la del PNV, y nuestro estilo también".

Por su parte, Jon Iñarritu recuerda que EH Bildu "está en todas las instituciones desde su nacimiento" y sostiene que "la agenda vasca no es la del batzoki, es la que marcan las instituciones vascas y para eso trabajaremos incluso con vosotros". "El fin de la política penitenciaria vengativa y de excepción es agenda vasca", concluye.

Otro dirigente de EH Bildu que ha contestado a las palabras de Andoni Ortuzar ha sido el parlamentario vasco Iker Casanova quien ha indicado que EH Bildu ha subido en votos y escaños en las pasadas elecciones del día 10.

"Por primera vez tendrá grupo en Madrid. Participa en la mayor alianza soberanista de la historia. Es normal que algunos sufran lo que llamo 'síndrome Cristiano Ronaldo': no saben ni ganar ni perder y se mueren de envidia ante los éxitos ajenos", ha expresado.

Por último, Eusko Alkartasuna de Gipuzkoa ha apuntado que los "principales componentes de la coalición EH Bildu" --de la que EA forma parte-- han "participado y pisado moquetas en defensa de los intereses de nuestra nación y su ciudadanía desde hace muchos años". "Las declaraciones faltonas de Andoni Ortuzar únicamente muestran preocupación y falta de visión", ha concluido.