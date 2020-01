Rescatan una embarcación con nueve inmigrantes, dos menores, en serio riesgo

La Guardia Civil de Ceuta ha rescatado esta madrugada una embarcación neumática en la que viajaban nueve inmigrante marroquíes, dos de ellos menores de edad, cuando estaban en serio riesgo de naufragar debido a las condiciones del mar.

Según ha informado a Efe un portavoz de la Guardia Civil, la intervención ha sido llevada a cabo a las 04:30 horas de hoy por el Servicio Marítimo cuando la embarcación neumática, de unos seis metros de eslora, fue vista a dos millas de la costa de Ceuta y estaba cruzando las aguas del Estrecho.

Ninguno de los inmigrantes llevaba puesto los chalecos salvavidas a pesar de las adversas condiciones del mar que podían poner en riesgo la navegación de la embarcación debido a la antigüedad de la misma.

Los agentes procedieron al rescate de los nueve inmigrantes, los cuales fueron trasladados hasta el puerto deportivo de la ciudad, donde llegaron pasadas las cinco de la madrugada.

En esta ocasión, no ha sido necesario que hayan intervenido los voluntarios del Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias de la Cruz Roja (ERIE), los cuales no han sido activados ya que los nueve inmigrantes -entre ellos dos menores de edad- se encontraban en un buen estado de salud, por lo que no fue necesario el traslado de ninguno de ellos hasta el hospital.

Los adultos serán entregados a Marruecos mientras que los menores serán llevados al centro de acogida de La Esperanza.