Revilla anuncia que este jueves decidirá con el Lehendakari si el 15 de junio habrá movilidad entre Euskadi y Cantabria

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Revilla ha apuntado que él y el presidente del Gobierno Vasco han encargado informes a responsables de Salud de sus respectivas comunidades con el fin de analizar la situación sanitaria y si las circunstancias permiten esta opción.

Por ello, según ha indicado, ambos conversarán mañana para determinar si es posible que se recupere la movilidad entre Euskadi y Cantabria el lunes de la semana próxima, después de que las dos comunidades limítrofes accedieran este pasado 8 de junio a la fase 3 de desescalada.

"Si no este lunes, será el día 21, cuando toda España va estar abierta sí o sí. Ya no habrá nivel 2 o nivel 3, vamos a estar todos en comunicación. Por eso, hago un llamamiento a que tengamos precauciones cada uno de nosotros. Si nosotros no queremos, no nos contaminamos", ha asegurado Miguel Ángel Revilla.