Revilla: Pedro Sánchez no va dimitir en ninguna circunstancia

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, no va a dimitir "en ninguna circunstancia" y aconseja a los partidos de la oposición que no se "desgasten" y que se dediquen a "echar una mano" en la reconstrucción para que los ciudadanos los vean "útiles".

Revilla no ve ni a corto ni a medio plazo "más alternativa" que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. "Que me cuenten a mí qué alternativa hay al PSOE. Yo no la veo", afirma en una entrevista con EFE el día que se cumple un año de su toma de posesión, por cuarta vez, como presidente cántabro.

Y no prevé que vaya a darse ninguna de las posibilidades que podrían facilitar un cambio en el Ejecutivo: ni la dimisión -quien piense eso de Sánchez "no le conoce", señala-, ni tampoco una moción de censura, porque las fuerzas políticas del Parlamento ven cualquier alternativa peor que lo que está gobernando.

El presidente cántabro y líder del PRC recomienda a la oposición, y sobre todo al líder del PP, Pablo Casado, que no piense que habrá elecciones "en un año" y que, en vez de "desgastarse", opte "por echar una mano" en la reconstrucción.

"Y que empiecen a dar caña cuando nos acerquemos a 2023, pero de momento (...) que no hagan oposición como si fuera a haber elecciones, porque eso también desgasta. Que les vean ahora como colaboradores", aconseja.

Sobre la gestión de la pandemia, considera que "a toro pasado hay gente muy lista" y que "a cualquiera que le hubiera agarrado esto" en el Gobierno, "salvo matices, mejor no lo habrían hecho".

Sin embargo, tiene un "descontento grande" porque Pedro Sánchez no ha atendido sus demandas en las 14 Conferencias de Presidentes.

El jefe del Gobierno regional ha pedido a Sánchez, domingo tras domingo, que se abone el IVA de 2017 (42 millones de euros), que se permita a los ayuntamientos gastar su superávit (450 millones en el caso de su comunidad), y que no se recurriera el fallo de la Audiencia Nacional que reconoce a la región el derecho a suscribir un convenio con el Estado para el pago de la anualidad de 2016 para el Hospital de Valdecilla.

Recientemente se conoció que el Estado sí ha recurrido esa sentencia, lo que Revilla considera "el mayor agravio de todos" y "un ataque casi a Cantabria y al presidente".

"Tengo un descontento grande con el Gobierno de España en estos temas que no formaban parte del pacto, y solo faltaría ya que los Presupuestos no cumplan los firmado, entonces estaríamos hablando ya de una situación muy delicada y muy grave", advierte.

Hasta ahora, a su juicio, en Cantabria "no hay que agradecer nada al Gobierno de España" porque "tampoco ha hecho nada especial" y ha dado "mucho menos de lo que le corresponde" a la comunidad.

Pero los regionalistas y su líder y presidente regional tienen la vista puesta ya en los próximos Presupuestos Generales del Estado y espera que recojan las reivindicaciones plasmadas en el pacto de gobierno regional.

Más que cifras concretas, Revilla espera que en el proyecto presupuestario figuren los compromisos de legislatura que hay firmados: "al menos" dos o tres tramos de la alta velocidad de Palencia a Aguilar, el estudio informativo del proyecto hasta Reinosa, el estudio informativo del tren a Bilbao, y las obras del Desfiladero de La Hermida.

"No vamos a poner cantidades porque teniendo en cuenta que la mayoría de las cosas que se han firmado no han empezado, las consignaciones para este año no tienen por qué ser elevadas. Se trata de que todos los compromisos aparezcan con su partida", dice.

El presidente cántabro no aceptaría que esas inversiones se obviaran por motivos relacionados con el gasto por la COVID. Y ello porque "todos los expertos recomiendan que no se puede parar la obra pública", dada la elevada inversión que moviliza y la creación de empleo que supone.

El PRC va a seguir insistiendo en sus demandas pero, en opinión de Revilla, hay una realidad que no se puede ignorar: que al haber tantos partidos representados en el Parlamento nacional se propicia "la geometría variable" y los pactos del Gobierno central son "a cambio de concesiones territoriales".

"Y aquellos que tienen ahora la posibilidad de dar mayorías para presupuestos y para aprobar escaladas o desescaladas, alarmas o no alarmas, por desgracia no plantean solamente cuestiones relativas a la pandemia, sino que introducen peticiones al margen. Y gobernar en España en una situación de Torre de Babel como hay en el Parlamento (...). Ahora para dar mayorías hay que tocar muchísimos instrumentos y casi todos llevan unos intereses que hacen que nos quedemos descolgados", advierte.

Pilar Palazuelos y Pablo G.Hermida