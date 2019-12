Revilla condiciona el voto para la investidura a ver lo que se firme con ERC

El presidente cántabro y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que el voto del diputado José María Mazón para la investidura de Pedro Sánchez no está claro, y lo ha condicionado a ver "el documento" que firme con ERC y a que se publique la licitación de ferrocarril que está pendiente.

"Ya le he dicho que cuando veamos el documento. Pero él me ha dicho que no vamos a tener ningún tipo de problema porque no hay nada, dice, que vulnere la Constitución o que ponga en riesgo la unidad de España. Pero bueno, nosotros queremos verlo", ha subrayado Revilla en declaraciones a los periodistas tras la conversación telefónica que ha tenido con Pedro Sánchez dentro de su ronda de contactos con los presidentes autonómicos.

El presidente regional ha destacado que supone que habrá un documento con los puntos del acuerdo al que lleguen PSOE y ERC, y ha condicionado el apoyo a que no se vulnere ni la Constitución ni la legalidad y a que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), antes del 31 de diciembre, la licitación de los tramos ferroviarios Palencia-Alar del Rey.

Revilla ha reiterado que no se opone a que haya diálogo ni a que el presidente en funciones hable con el jefe del Gobierno catalán, Quim Torra, aunque "una cosa es dialogar y otra hacer dejación de cosas fundamentales".

También ha afirmado que Sánchez (PSOE) le ha transmitido que sí que habrá investidura y que cree que será "en breve", pero sin darle plazos concretos.

Revilla ha añadido que en su conversación con Sánchez, de más de media hora, según ha comentado, el presidente en funciones le ha contado que en su reunión con el líder del PP, Pablo Casado, y con Inés Arrimadas, de Cs, les pidió la abstención de trece diputados para hacer posible la investidura, pero que se negaron.