Revilla: "La impresión que tengo es que vamos a elecciones"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha reunido este miércoles con el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y ha dicho que, pese a que el líder socialista le ha manifestado que hará todo lo posible por que no haya elecciones, su impresión es que España está "abocada" a volver a las urnas.

"Yo creo que él no quiere unas elecciones. La impresión que tengo es que vamos a unas elecciones", ha manifestado Revilla, que opina que una nueva cita electoral en noviembre sería "un fracaso de la política".

El presidente cántabro y líder del PRC ha asegurado que él, que ya tiene "olfato político", intuye que habrá elecciones.

Y ello, "salvo que el PP y Cs" en un "gesto magnánimo" lo eviten, ha dicho Revilla en declaraciones a los periodistas, después de la comida "breve" que ha tenido este miércoles con Sánchez, que ha viajado a Cantabria a clausurar un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a retomar las negociaciones con el PRC para otra posible investidura.

Según Revilla, Sánchez se muestra "confiado" en que no haya que repetir las elecciones y hará "todo lo posible" para que así sea.

Sin embargo, el líder del PRC, cuyo diputado en el Congreso fue el único que votó sí a la investidura de Sánchez en julio aparte de los socialistas, piensa que los españoles tendrán que volver a votar en generales.

El presidente cántabro ha lamentado que Sánchez "está solo" y "aislado por todos", porque solamente cuenta hasta el momento con el apoyo regionalista.

Revilla ha insistido en que no comprende la postura de Cs, el mismo partido que en 2016 pactó doscientas medidas con Sánchez. "Yo no he visto desde entonces una transformación diabólica en él", ha subrayado.

También ha aventurado que si hubiera querido pactar con los independentistas o "firmar cualquier cosa" con tal de ser presidente, como se le ha venido acusando a Sánchez, ya lo habría hecho.

El presidente regional entiende las "reticencias" de Sánchez y del PSOE para formar un gobierno de coalición con Podemos, porque es "un riesgo" y además hay un "conglomerado de fuerzas" que "a la hora de pactar hay que pensar si se pacta con uno o con cuatro".

Revilla cree que el propio partido de Sánchez "no está por la labor" del pacto con Podemos y que el líder de esa formación, Pablo Iglesias, no se va a conformar con cargos intermedios.

A su juicio, lo peor que puede pasar en España es que "haya dos voces distintas en el Gobierno" y dos posturas diferentes en asuntos tan trascendentes como la sentencia de los políticos catalanes presos, Trump o la UE y el 'brexit'.

"Todo eso no es para hacer un pacto a la ligera y sin los cabos muy atados", ha alertado Revilla.

También ha vuelto a pedir a otros partidos, los que "están en esa línea de que repetir elecciones es un fracaso", que "echen una mano" porque "no hay alternativa" a los socialistas. "O el PSOE o elecciones", ha zanjado.