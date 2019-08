Revilla espera la llamada de Pedro Sánchez, "de presidente a presidente"

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este jueves que no ha recibido ninguna llamada del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que ha considerado que debe llamarle "de presidente a presidente" para el posible encuentro en Santander.

Revilla ha respondido así a los periodistas después de que el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, haya anunciado esta mañana que Sánchez visitará el miércoles Santander para mantener un encuentro con el PRC para retomar contactos de cara a la investidura.

"No he recibido ninguna llamada", ha dicho Revilla, quien a continuación ha querido también responder a las declaraciones de su vicepresidente y secretario general del PSOE en Cantabria, Pablo Zuloaga, quien ha matizado que el encuentro con Pedro Sánchez es con diferentes miembros del Gobierno.

"Simplemente una advertencia: el Gobierno de Cantabria soy yo", ha dicho Revilla en respuesta a esas declaraciones de Pablo Zuloaga, y ha insistido en que no tiene "ninguna noticia" y no le han dicho "absolutamente nada" de la visita de Sánchez.

Revilla ha afirmado que "lo normal" es que Pedro Sánchez le llame y no tenga que conocer esa visita "por personas intermedias". "Yo tengo un móvil al que de vez en cuando me manda (Pedro Sánchez) mensajes y yo se los mando", ha añadido.

"No ha dicho nada y, por lo tanto, que lo diga pronto porque uno tiene también su agenda para el miércoles bastante complicada, y lo normal es que la llamada se produzca de presidente a presidente. Lo que no es correcto es que sea el vicepresidente el que anuncia una reunión del Gobierno de Cantabria, al que no representa él obviamente, con el presidente del Gobierno de España", ha enfatizado.