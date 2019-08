Revilla no es optimista sobre un acuerdo que facilite la investidura

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido hoy "cordura a todos los políticos" y ha reconocido que en estos momentos no es optimista sobre un acuerdo que facilite la investidura de Pedro Sánchez

Revilla ha solicitado a los políticos que "piensen en España y se dejen de pensar tanto en los partidos", porque, en su opinión, "no hay alternativa" al Gobierno de Sánchez.

Pero, Revilla ha reconocido que, en estos momentos, no es optimista en cuanto a la posibilidad de que haya un acuerdo que facilite la investidura, que de no materializarse llevaría a unas nuevas elecciones generales, lo que para el presidente cántabro supondría "una catástrofe".

Así se ha expresado Revilla, en declaraciones a los periodistas, en un pequeño receso en su cita con los personas que, desde las 10.00 de la mañana, han ido desfilando, a las puertas del Gobierno de Cantabria, para departir, felicitar y fotografiarse con el líder regionalista.

Revilla ha reconocido que si no cambia la situación política en España y se sigue sin Presupuestos es posible que en Cantabria haya que hacer "recortes".

"En Cantabria, son 135 millones lo que hemos dejado de ingresar a día de hoy y repercute mucho en la gente porque no es dinero para hacer puentes ni polideportivos, sino para la gente que más lo necesita", ha subrayado Revilla.

Para el presidente cántabro el "daño es terrible para toda España", porque las comunidades autónomas no están recibiendo del Estado los ingresos previstos.

"Es desesperante que el dinero presupuestado que no te llegue", ha apuntado Revilla y ha añadido: "Claro que tenemos que hacer recortes y eso es duro porque va a repercutir en gente que lo necesita".

"No saben el daño que están haciendo. La mayoría de ellos no ha estado nunca en gobiernos de nada y los que están en la oposición no les ha tocado estar administrando las cuentas públicas y si lo supiesen seguramente tomarían otra actitud", ha añadido.

Además, ha opinado que volver a celebrar nuevas elecciones en España es un "riesgo que puede sorprender a más de uno", porque "muchas personas van a dejar de votar".