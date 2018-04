Revilla vuelve a las librerías "Sin censura"

Lo de escribir libros es algo que al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ni se le había pasado por la cabeza, pero ya va por el quinto. Se titula "Sin censura" y en sus páginas se atreve a decir lo que piensa sobre asuntos que le parecen escandalosos y que a su juicio no se critican "con la dureza que merecen".

"Denunciar una cosa y que la gente lo sepa es el primer camino para solucionarlo", sostiene Revilla, en una entrevista con Efe, en la que asegura que para alguien que "no había escrito ni una carta a una novia" hacerse escritor "de viejo" ha sido la "mayor sorpresa" de su vida.

Su primer libro "Nadie es mejor que nadie" lleva ya 37 ediciones. Lo mandó a la editorial a bolígrafo como los cuatro que le siguieron, con un intervalo de año y medio.

Revilla es consciente de que, aparte de que cuenta cosas interesantes de una manera sencilla, el principal factor en el éxito de sus libros es la popularidad que se ha ganado en los platós de televisión.

Y le da "un poco de apuro", confiesa, cuando ve largas colas en sus firmas en la Feria del Libro de Madrid, mientras "escritores como la copa de un pino que podrían ganar el Nobel tienen a veinte personas en toda la mañana. Yo me disculpo, es que salgo en televisión", dice.

En "Sin censura" (Espasa), que llega mañana a las librerías y con el que también volverá al Retiro para firmar ejemplares, arremete contra las multinacionales de la industria farmacéutica, da la voz de alarma sobre el nuevo drama de la adicción a las apuestas y explica quienes pusieron a Donald Trump en la Casa Blanca y para qué.

El negocio de la guerra, la desigualdad y el cambio climático también tienen su espacio en esta nueva entrega que, en clave nacional, dedica capítulos a la crisis catalana y a la "resurrección" del líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

Es un libro "muy duro" en el que denuncia "situaciones gravísimas que están pasando en España y el mundo", y lo hace con la libertad de quien ha llegado a un punto en su vida en el puede decir lo que quiera. "No es que diga que en España hay censura, la censura nos la ponemos nosotros y el que se quita la censura soy yo", aclara.

Según Revilla, no todo el mundo puede decir las cosas que cuenta en su libro y ni siquiera él lo hubiera hecho a los 30 años con un proyecto de vida por delante. "Entonces no me coloco en el banco, ni entro en un fondo de inversión ni incluso en la universidad".

Pero a sus 75 años y sin la ambición de llegar más allá de donde ha llegado, puede permitírselo, argumenta.

Cuando se le pregunta si estar al frente de una comunidad autónoma no le ha hecho cortarse un poco, responde con un no tajante. Y como prueba remite al lector al capítulo que dedica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que critica por no pagar a Cantabria lo que le debe.

También cree que si estuviera en el PP o en el PSOE en lugar de en el PRC "no duraría en esos partidos ni un minuto".

Uno de los capítulos más extensos reproduce parte de la conversación que mantuvo con el expresidente de Uruguay José Mujica durante su visita a Cantabria.

Lola Camús