Reyero dice que "todos podían haber hecho las cosas mejor" y no dimite porque le apoyan residencias, familiares y Aguado

En una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, ha insistido en que "no tiene ninguna duda" de que hubo al menos un protocolo que se envió "firmado" por el director general de Coordinación Sociosanitario, el ya cesado Carlos Mur, dando instrucciones para no derivar a determinados residencias a hospitales durante el pico de la pandemia.

"No sé si se enviaron por error o no, pero estaban firmados. Yo respondí el 20 de marzo porque me alarmaban los criterios de exclusión. Lo manifiesto por escrito en sendos emails que me preocupan esos criterios de exclusión porque significaba que a todos los efectos estaban excluidos algunos residentes. Y eso por lo menos no es ético", ha explicado.

El titular regional de Políticas Sociales ha aseverado no le dieron "ninguna explicación" a sus quejas sobre estos procedimientos porque los consideraba "absolutamente discriminatorios. "Hemos insistido en una frase: o el residente va al hospital o el hospital a la residencia, pero no podemos dejar abandonadlos a los residentes por la imposibilidad de derivarlos a un hospital", ha dicho.

El consejero ha reiterado que "no es admisible en una sociedad decente que excluya a personas por su dependencia y discapacidad de negar el derecho que tiene todos los ciudadanos, estén donde estén a recibir una atención sanitaria pública".

"No se lo podemos negar nunca a nadie, ni a las más frágiles de la sociedad. Yo no acuso a nadie. Digo que esos protocolos van en contra de toda la decencia que como sociedad democrática debemos defender, lo que establece la ONU y la Constitución Española, lo que defiende el ordenamiento jurídico español", reconoce.

"MEDICALIZAR NO ES SOLO PONER UN MÉDICO O UN ENFERMERO"

Alberto Reyero continúa posicionando a favor del mando único de Sanidad en residencias porque "el problema era sanitario y tenía que ser Sanidad el que coordinara todos los trabajos necesarios para atender a los residentes madrileños". Pero ha insistido en la medicalización de las residencias, como se anunció el 12 de marzo.

"A finales de abril me preguntaron si estaban medicalizadas y dije que a mi juicio no lo estaban porque medicalizar significa no una atención puntual de un médico o enfermero, sino que tiene que haber una atención mucho más profunda, que haya medios de los que ahora no dispone una residencia. En una situación de pandemia tienen que atender sanitariamente a las personas en una situación complicada que han sido contagiados por un virus que se ceba en los mayores. Eso es lo que denominamos medicalización y lo que ha dicho el TSJM ante unos recursos de los ayuntamientos. No es tener un médico o enfermera, es mucho más", ha esgrimido.

Preguntado por si pensó en algún momento en dimitir, el consejero se preguntó si era útil su presencia y llegó a la conclusión de que "era más útil" seguir en el cargo que en su casa y "continuar y luchar porque entrara el UME y se medicalizaran las residencias". "Y así me lo transmite y me lo piden muchos familiares, residencias y familiares que no me aparte. Y así continuo luchando para que los residentes tengan la mayor atención posible", ha manifestado

"Empezamos a conocer testimonios reales de lo que ocurrió. Podíamos haber hecho las cosas mejor. Todos, yo me incluyo, que podíamos haber actuado de manera más rápida, antes. Nos afecta a todos y a mí el primero", ha recalcado el titular regional de Políticas Sociales, que ha destacado que cuenta "con todo el apoyo" de Ignacio Aguado.

No obstante, Reyero reconoce que "a veces la política no es plato de buen gusto" y que cuando piense que no sea útil se irá del Gobierno y volverá a su trabajo. "La política tiene momentos difíciles pero me permite defender en lo que creo. Muchas veces desde la sociedad las personas mayores nos olvidamos. Tienen todo el respeto y tenemos que estar siempre ahí. Quizá me he complicado la vida en la defensa de las personas vulnerables, pero me gusta y creo que puedo llevar a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha dado a mí", ha concluido.