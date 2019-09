La ministra Reyes Maroto asevera que el Gobierno "no utiliza las instituciones" para hacer campaña electoral

Reyes Maroto ha querido corregir así al presidente del PP, Pablo Casado, quien ha dicho -también en Logroño- que "no es serio" que el Gobierno central "ahora quiera desbloquear" las entregas a cuenta de miles de millones de euros a las Comunidades Autónomas. "Estamos a favor de que se entregue dinero, pero lo que hasta hace cuatro días era imposible, porque ahora haya elecciones (...) es un paso más en la instrumentalización muy negativa de las instituciones", ha dicho el líder del PP.

Ante ello, la ministra en funciones ha lamentado que "el que no entienda cuál es la función del Gobierno debería explicar a los ciudadanos el porqué hoy no tenemos Gobierno y porqué no podemos estar cerca de la gente con unos presupuestos aprobados que resuelvan los problemas de los ciudadanos".

Reyes Maroto ha asistido este sábado al tradicional acto del Pisado de la Uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, con motivo de las fiestas de San Mateo que se celebran en Logroño. Tras felicitar a los riojanos y riojanas, la ministra ha querido reivindicar que "hay una España vacía, un turismo interior y un sector como el vino que genera riqueza y por el que hay que trabajar para que el turismo, la gastronomía y la industria se asienten en el territorio".

"Hoy estamos en una fiesta de Interés Turístico Nacional" y la presencia del Gobierno aquí es "una muestra de compromiso con esta tierra para hacer del vino un elemento a la vanguardia no solo de la industria agroalimentaria y generar riqueza y empleo sino también para que suponga un reclamo turístico para ser imagen de España por el mundo", ha afirmado.

Desde el Gobierno "trabajamos para que la gastronomía, el vino y la tapa estén presente en todos los escaparates y que no solo los riojanos disfruten de estas fiestas sino que también lo hagan los turistas y puedan conocer sus parajes, patrimonio y cultura".

Se trata de que el turismo interior "sea un reclamo de bienestar y nos conozcan por lo que tenemos y por lo que somos". El objetivo del Gobierno -ha finalizado- "es estar cerca de las personas y de los territorios para acercarnos a nuestros vecinos y que vean que el Gobierno resuelve sus problemas y hace de los retos oportunidades".