Reyes Maroto afirma que "el bloqueo es el lema de campaña del resto de partidos"

Según ha reconocido Maroto, "trabajar en funciones es agotador", y ha apuntado la necesidad de exigir responsabilidades "a los que se han dedicado a bloquear al Gobierno de Pedro Sánchez, no sólo durante estos cuatro meses, sino también durante esta pequeña y breve legislatura de 15 meses".

En este sentido, durante el acto, que ha tenido lugar en un conocido restaurante del puerto de Maó, la ministra ha espetado que "se está en este punto porque hay unas derechas que vetan, que buscan en el bloqueo su fuerza y porque existen otros partidos a nuestra izquierda que lo que quieren es estar sentados donde está sentado Pedro Sánchez".

Asimismo, ha querido dejar claro que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "nunca ha propiciado la coalición". "Él lo que quería era ser presidente y, como no lo ha conseguido, lo que ha hecho ha sido vetar a un gobierno progresista por cuarta vez", ha apuntado Reyes Maroto.

"¿Acabará sumando Podemos con la derecha? Ellos dicen que el PSOE va a pactar con el PP y ya ha dejado claro Pedro Sánchez que no va a ser así", ha dicho la responsable de Industria, Comercio y Turismo.

Por otro lado, Maroto ha reivindicado la política "útil". "Cuando uno pierde el norte y empieza a pensar más en uno mismo, no merece estar en política", ha remarcado, antes de indicar que cuando gobierna el PSOE "mejora la calidad de vida de las personas".

Finalmente, la ministra ha hecho un llamamiento a los menorquines para que vayan a votar el próximo día 10 de noviembre. "No vale no ir a votar o confundirse con la papeleta porque después puede haber lamentos", ha asegurado y, ha concluido, "si no se gobierna con una mayoría más clara, el resto de partidos van a volver a bloquear, como lo han hecho hasta ahora".

En el acto también han participado la presidenta del Govern, Francina Armengol; la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora; los candidatos al Congreso y al Senado por Menorca, Pau Morlà y Carme García Querol respectivamente, y el alcalde de Maó, Héctor Pons.