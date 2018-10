Ribera visitará la central térmica de Andorra en noviembre y Lambán espera que sea decisivo para prolongar la actividad

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, visitará en noviembre la comunidad y conocerá entre otros lugares la central térmica de Andorra (Teruel) y los problemas de la minería de la zona, lo que en su opinión puede ser "decisivo" para prolongar la vida de esa instalación y que no se cierre en 2020.

"No hace falta que ganemos la 'Champions League' en transición, con quedarnos cuartos o quintos ya vale", ha resumido la situación el dirigente aragonés, que se ha reunido por espacio de dos horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de entrevista del jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos.

Entre otros muchos asuntos, Lambán ha planteado la reivindicación de su comunidad para que el fin del carbón se acompase a las necesidades de zonas como Teruel, que no van a encontrar alternativas laborales a tan corto plazo como son dos años. "Si conseguimos que la ministra viaje, y me ha dicho que no tiene problema, el paso será decisivo", ha insistido, y ha admitido que es necesario realizar esa transición hacia otras energías, pero "no a costa de nuestro propio sistema económico".

El dirigente aragonés ha llevado igualmente a La Moncloa la reivindicación del corredor mediterráneo-cantábrico, por el que precisamente ayer se celebró una manifestación en Valencia. Lambán ha expresado la importancia de esta vía para Aragón y para la Comunidad Valenciana pero también para el conjunto del país.

Según se ha informado desde el Gobierno, Pedro Sánchez ha señalado que este corredor sigue siendo una prioridad del Ejecutivo, por lo que se continuará trabajando para obtener fondos europeos. También le ha informado de que el Ejecutivo prepara un plan integral de mejora de la actual línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, plan en el que se invertirán 368,8 millones de euros hasta el año 2021 y ha confirmado que las restricciones de velocidad se levantarán en 2019.

LA COMISIÓN BILATERAL, TAMBIÉN EN NOVIEMBRE

Lambán ha anunciado igualmente que en noviembre se reunirá la Comisión Bilateral Aragón-Estado para tratar los asuntos que competen exclusivamente a esta comunidad autónoma. Ha dicho que el orden del día está bastante avanzado en colaboración con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y que el objetivo es alcanzar acuerdos pero que se cumplan. La última reunión tuvo lugar en junio de 2017, pero según Lambán no se ha ejecutado lo pactado.

El presidente del Gobierno de Aragón ha aprovechado también para pedirle a Pedro Sánchez que avance en la reforma del sistema de financiación, aunque no se llegue a un acuerdo a corto plazo, y que se avance en las necesidades que tienen las comunidades en asuntos ajenos al sistema de financiación. En concreto, en dependencia.

Ha recordado al respecto que el Gobierno y las autonomías deberían pagar estos servicios al 50% pero que desde que se aprobó la ley no ha sido así. Aragón financia ahora el 84% y el Ejecutivo, el 16%. Javier Lambán ha anunciado que la próxima semana el Gobierno va a comenzar a aportar fondos para equilibrar esos pagos, "no de golpe, pero se empezará a aportar".

LA ESTRATEGIA SOBRE DESPOBLACIÓN, EN PRIMAVERA

Lambán ha expuesto al presidente del Gobierno el problema de la despoblación que sufre Aragón, vinculado al asunto a la financiación autonómica. Ha dicho que Sánchez conoce la situación y que le ha anunciado que antes de primavera estará presentada la estrategia contra la despoblación. El dirigente aragonés ha explicado que una de las medidas más necesarias es la extensión de la banda ancha, aunque requiere de una lucha a fondo.

Para ilustrar a Sánchez, Lambán ha regalado al presidente del Gobierno un diccionario geográfico-histórico de Pascual Madoz sobre las tres provincias aragonesas, con el que se demuestra que a mediados del siglo XIX la mayor parte de los municipios de Aragón tenían más población que ahora y las comunicaciones entre ellos "están prácticamente igual".

Por otro lado, el presidente autonómico ha planteado en la reunión las necesidades en materia hidráulica de su comunidad, entre otras, la necesidad de evitar los desbordamientos del Ebro. Le ha explicado a Sánchez el proyecto de crear un corredor verde a lo largo del río que ayude precisamente a encauzar sus crecidas y para ello aprovechar lo que fue la zona de la Expo de 2008, con la cesión al Gobierno de Aragón del pabellón español.

Sánchez y Lambán también han abordado la necesidad de incrementar las interconexiones eléctricas de la Península Ibérica con Francia. En este sentido, el jefe del Ejecutivo se ha comprometido a impulsar la interconexión eléctrica a través de Aragón, tal y como está contemplada en la lista de Proyectos de Interés Común de la Unión Europea de 2017.