Ribó: Es terrible que Valencia vuelva a ser el epicentro de la corrupción

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha calificado de "terrible" que cuando parecía que la ciudad había conseguido dejar la imagen de "gran capital de la corrupción", con los casos de Eduardo Zaplana y Pedro Agramunt vuelva a ser "epicentro" de esta práctica delictiva.

A preguntas de los periodistas en Les Corts, donde ha acudido a presenciar la aprobación este miércoles de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, el alcalde ha asegurado que el PP "es una máquina de corrupción" y ha aconsejado: "Si queda alguna manzana por pudrirse, que salga corriendo de esa cesta porque si no, lo va a pasar mal".

"Me parece terrible porque yo creía que ya nos habíamos sacado de encima que Valencia era una gran capital de la corrupción y cuando estábamos trabajando en otras coordenadas, nos viene Zaplana por un lado, y Agramunt por otro, y volvemos a ser epicentro de la corrupción", ha afirmado.

Ribó ha recordado que coincidió, como diputado de EU, con Zaplana cuando era president de la Generalitat y que consiguieron que "un conseller se fuera por un pequeñísimo caso de corrupción" y ha asegurado que lo del expresident y exministro "se veía venir porque todo el mundo se acuerda de cómo llegó a la alcaldía de Benidorm o el caso Naseiro".

Ha incidido que de los cuatro presidentes de la Generalitat del PP, uno "está condenado" (José Luis Olivas), otro "durmiendo en el cuartelillo de Patraix" (Zaplana), el tercero "investigado" (Francisco Camps) y "solo queda uno libre de polvo y paja" (Alberto Fabra).

Preguntado por la información sobre que unos papeles encontrados por un ciudadano sirio en un piso de Valencia que fue de Zaplana han sido claves para esta operación, Ribó ha asegurado que le parece "un poco de fotonovela".

"No digo que no ni que sí pero parece un poco surrealista. Yo creo que no explica todas las historias que han llevado a este caso. No puedo afirmarlo ni negarlo, pero parece extraño", ha concluido.