Ricardo Morado, candidato por A Coruña: "Vox no es un partido personalista"

La formación de Santiago Abascal está por estrenarse en Galicia después de tres citas electorales y el 5 de abril (si no hay un aplazamiento) será la primera vez que se presenten a las elecciones autonómicas, sin candidato a presidir la Xunta pero sí con cuatro cabezas de lista, uno por cada provincia.

Ricardo Morado (Ferrol, 1977) es finalmente el candidato por A Coruña, y aunque no tiene bagaje político y es desconocido para los afiliados más antiguos, defiende la solvencia de un proyecto con futuro pese a su juventud.

Prueba de ello es su evolución y como ejemplo cita la provincia que representa, donde Vox pasó de 1.000 votos en las generales de 2016, a 38.000 en las de abril y a más de 50.000 votos en noviembre de 2019, disputando hasta el último momento un escaño al BNG y en una campaña dice de "noticias falsas" contra el partido de Abascal.

Pregunta: ¿Tiene Vox una estructura seria y potente para formar un partido sólido en Galicia?

Respuesta: Desde que a finales de 2018 se produjo la primera gran subida en el número de afiliados no hemos parado de crecer y actualmente superamos los 600, solo en la provincia de "La Coruña". Buscamos un crecimiento controlado y compatible con nuestro código ético y no crecer a cualquier precio, pero es muy motivador ver la gran cantidad de jóvenes que participan en nuestros actos.

P: ¿Pero no presentar candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, la primera vez que ocurre en unas elecciones, es reconocer que Vox no tiene nada que hacer?

R: Vox no es un partido personalista. A nadie se le oculta que no somos un partido autonomista y nuestra organización es provincial, por eso, en todas las elecciones autonómicas en las que nos hemos presentado no hay un candidato a la presidencia sino tantas listas como provincias.

P: Algunas encuestas dan a Vox un 4 % de intención de voto ¿Creen que alcanzarán el 5 %?

R: En las últimas elecciones generales nuestro porcentaje en "La Coruña" fue del 8,20 % y superamos los 50.000 votos.

P: ¿Qué puede hacer Vox por Galicia?

R: Devolver a los gallegos la ilusión por sus instituciones y demostrar que es posible hacer política desde la Xunta lejos del nacionalismo, del clientelismo y del consenso "progre".

P: ¿Consideran que la derecha en Galicia es un monopolio de Feijóo?

R: Casa mal hablar de Feijóo como político de esa derecha mitológica a la que alude en su pregunta con sus políticas de claro corte socialdemócrata y "progre". Solo tenemos que pensar en su deriva nacionalista, su ambigüedad en la defensa de la vida y de la familia o la máquina clientelar que es hoy en día la Xunta.

P: ¿Si Feijóo no fuese el candidato a la Xunta, Vox tendría posibilidades?

R: No nos condiciona que Feijóo sea el candidato del PP, aunque él mismo se avergüence de las siglas de su partido.

P: ¿Qué diferencia a Vox del PP de Feijóo?

R: La defensa de España y la libertad. Creemos en la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, sin buscar enfrentamientos territoriales ni posturas victimistas, pero también respetamos y apoyamos nuestras tradiciones, ya sea una fiesta taurina o la rapa das bestas.

P: Si fuesen llave para darle la gobernabilidad a Feijóo, ¿se la darán?

R: Sería incompatible que dijésemos que Vox es un instrumento al servicio de España y de los españoles y luego condicionásemos nuestros acuerdos a enfrentamientos personales. Criticamos del PP sus políticas "progres y filonacionalistas", pero somos un partido capaz de llegar a acuerdos si se nos da la oportunidad.

Por Carlos Alberto Sánchez