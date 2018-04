Riera dice que la CUP votaría Puigdemont aunque no tenga programa republicano

El diputado de la CUP Carles Riera ha afirmado hoy que su formación votaría favorablemente una investidura del candidato de JxCat Carles Puigdemont aunque no presente un programa de gobierno republicano, ya que primaría la consideración de que sería "un acto de confrontación con el Estado".

En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, Riera ha reiterado que, cuando sea convocado el pleno de investidura de Jordi Sànchez, su formación volverá a abstenerse, tal y como ya hizo con la de Jordi Turull, porque considera que "no hay ninguna novedad", puesto que la CUP no comparte el programa de Govern pactado entre JxCat y ERC.

Riera ha insistido, en este sentido, en que si no hay un pleno de investidura con la candidatura de Puigdemont encima de la mesa, la CUP no la votará favorablemente y mantendrá sus cuatro abstenciones.

Aunque según este diputado de la CUP, "no es una cuestión de nombres", si Puigdemont no es como candidato, su formación no garantiza el apoyo a ningún otro diputado independentista propuesto por JxCat a menos que presente "un programa de acción de gobierno de clara ruptura con el Estado y de materialización de la república".

En cambio, ha reconocido Riera, si JxCat formaliza la candidatura de Puigdemont pero este último se presenta con un programa "no republicano", la CUP igualmente lo investiría con sus cuatro votos favorables "porque sería un acto de confrontación con el Estado, y después ya discutiríamos con el programa, y seguro que lo discutiríamos bastante".

Según Riera, la CUP no cree "que haya que buscar una concertación" con el Estado, porque, ha opinado, esto "no es ser fieles a la vía del 1 de octubre y del 27 de octubre" y porque "cada vez que se busca la concertación vamos atrás" y, en contraste, "la desobediencia funciona mejor que la concertación".

"No es el momento de buscar un diálogo con el Estado porque de qué hablaríamos, de autonomía, de recuperación de las instituciones autonómicas; nosotros creemos que hay que materializar la república", ha afirmado.

Sobre el nuevo Gobierno catalán, Carles Riera ha matizado que "efectividad no quiere decir buscar una solución concertada con el Estado, discrepamos de esto" pues, "por ejemplo, las políticas de igualdad solo serán posible con una república".

En su opinión, la república se puede implementar con el apoyo del 47 por ciento de los votos conseguidos por los partidos independentistas el 21D, "porque tenemos una mayoría en el Parlament, y hay una movilización popular. ¿Dónde se ha visto que una mayoría parlamentaria no pueda cumplir con su programa?", se ha preguntado.