Riera avisa a JxCat y ERC que cualquier retroceso implica más carga represiva

El diputado de la CUP Carles Riera ha advertido hoy a JxCat y ERC que "cualquier retroceso" en el objetivo de implementar la república "implica más carga represiva" por parte de un Estado "absolutamente antidemocrático y despótico, sin separación de poderes y que no respeta los derechos básicos".

Según ha indicado el diputado de la CUP Carles Riera en unas declaraciones a TV3, su formación mantiene su apoyo a una hipotética investidura del candidato de JxCat Carles Puigdemont sin necesidad de pactar previamente el programa de Govern, ya que entiende que, por sí mismo, supone "un acto de soberanía de nuestro Parlament, tanto si le agrada al Gobierno español como si no".

Después de reiterar que cualquier otro candidato sólo obtendría el apoyo de la CUP si presenta un programa de Govern "con políticas claramente republicanas", Riera ha reclamado "construir una nueva institucionalidad republicana" que solo es posible, ha admitido, "desde una dinámica de desobediencia y de unilateralidad".

Ha advertido, en este sentido, a las otras formaciones independentistas que apuestan por negociar bilateralmente con el Estado, que "cualquier pacto con el Estado no sirve para nada" y que "no tiene como consecuencia lógica la apertura de una vía de diálogo, porque no tenemos al otro lado un Estado democrático".

Sobre el hecho de que la CUP es de las formaciones independentistas la que menos imputaciones judiciales sufre por no estar en el Govern ni en la Mesa del Parlament, Riera ha ofrecido de nuevo la posibilidad de entrar en esta última, y de "asumir la responsabilidad" de entrar incluso en el nuevo Ejecutivo catalán "si de lo que se trata es de construir república".

Riera ha indicado, acerca de que la apuesta de la CUP por investir a Puigdemont conlleve mantener la situación de bloqueo y esta conduzca a unas elecciones, que éstas últimas "en principio no son nuestro objetivo", y sí que lo es implementar "la estrategia de la desobediencia" ya que entiende que "es razonable y la única posible".