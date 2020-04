Rita Maestre: Almeida lo está haciendo bien porque tenemos al lado a Ayuso

La portavoz adjunta de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, afirma en una entrevista con la Agencia Efe que "hablamos de lo bien que lo está haciendo" en la crisis del coronavirus el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque "tenemos al lado" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está "en un conflicto constante con gobiernos o instituciones de otros partidos".

Maestre (Madrid, 1988) atiende a Efe a través de una videollamada desde su casa, donde pasa el confinamiento entre tranquilidad y "momentos de agobio", "como todos".

La concejal, que ejerce la portavocía de Más Madrid ante los medios -la número uno del grupo es Marta Higueras- trabaja todo el día frente al ordenador, se plantea la idea "bizarra" de empezar a hacerlo de pie y ante la falta de eventos ha logrado ver más películas y aumentar la lectura.

Desde el pasado viernes, primer pleno municipal durante la crisis, se la ha colocado como ejemplo de lo que debería hacerse desde la oposición, mostrando su confianza en el alcalde Luis Martínez-Almeida (PP), una "confianza moral antes que política. Nadie que esté gobernando ahora mismo quiere hacer otra cosa que reducir la pandemia, no por una cuestión política, sino moral o ética. No significa que todo lo que hagan me parezca bien o que vaya a dejar de decir lo que no me parezca bien".

Para Maestre, Almeida tiene "pocas competencias y no ha hecho nada estrepitosamente malo. Ha hecho una buena campaña de comunicación, no ha entrado como (Isabel Díaz) Ayuso en un conflicto constante con gobiernos o instituciones de otros partidos. Hablamos de lo bien que lo está haciendo Almeida porque lo que tenemos al lado es Ayuso" y ha tenido "en cuenta a la oposición, no para tomar las medidas, que no es cierto, pero sí ha informado"

"En dos cuestiones no lo ha hecho bien -añade- Se ha visibilizado que Madrid son 21 distritos, ha habido poca coordinación y mucho reino de taifas, también señalado por diferencias entre los dos partidos. Debe rectificar los contratos suspendidos con escuelas infantiles. Además hay una omisión notable en la falta absoluta de crítica a la Comunidad de Madrid, las residencias están también en la ciudad, se ha comportado ahí como militante del PP. Es un fallo grave, no de comunicación política, sino de gestión pública".

Rita Maestre aclara que el entendimiento no será únicamente puntual, debido a la crisis, ya que de hecho proponen al alcalde una mesa de negociación para "un gran pacto para la ciudad de Madrid, Pactos de Cibeles", lo llama. "Tenemos la voluntad de llevarlo a cabo sabiendo que unos pactos no significan nunca que todas tus ideas salgan adelante. Un pacto no solo político sino social", aclara

"La reconstrucción tiene que empezar por poner todos los recursos públicos disponibles para llegar a las familias más vulnerables. Significa que hay que contratar a más trabajadores sociales y mejorar los contratos de emergencia, mejorar las escuelas infantiles y repensar desde lo más profundo el modelo de cuidado de los mayores que se ha demostrado tan pernicioso", explica la portavoz adjunta de Más Madrid, que apuesta por "un modelo de ciudad moderna", con la cultura como "una de las líneas principales, además de la hostelería y el turismo", y con un mejor transporte público y una mejor movilidad peatonal y ciclista, que reduzcan la contaminación.

