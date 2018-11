Rivera considera un "error" que Ana Pastor equipare los términos fascismo y golpismo y dice que ERC "escupió a España"

Sobre la polémica por el supuesto escupitajo de un diputado de Esquerra contra el escaño de Borrell, Rivera ha asegurado que el gesto fue "escupir a España" y ha criticado que el PSOE quitara hierro al tema, "en vez de defender a Borrell".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el dirigente 'naranja' ha criticado el papel de Ana Pastor que anunció que se retirarán del Diario de Sesiones las acusaciones de golpismo y fascismo. Considera que es un "error" igualar ambos conceptos, para Rivera sería equiparar un "insulto" con "lo que dicen jueces y fiscales" sobre el procés independentista en Cataluña.

"Por eso están procesados, es un golpe a la democracia y eso es lo que hicieron los que están en la cárcel. Evidentemente si están en prisión preventiva y procesados es porque, a juicio de jueces, fiscales y muchos españoles, eso es un golpe de Estado", ha recalcado.

Sin embargo, entiende que la estrategia de ERC de contestar llamando fascistas a los diputados de Ciudadanos "no tiene sentido", porque son políticos "demócratas". "No tiene sentido, al igual que hablar de presos políticos o de que hay una República. Los separatistas nos tienen acostumbrados a mentir y a insultar a los demás", ha subrayado, comparando lo vivido en Cataluña con el procés a la intentona golpista del 23-F.

ERC "ESCUPIÓ A ESPAÑA"

Con respecto al episodio vivido en el Congreso, después de que supuestamente un diputado lanzara un escupitajo contra el escaño de Borrell, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que esa acción fue "escupir a España". "Ayer literalmente unos señores escupieron al Gobierno de España", ha asegurado.

En este sentido, ha criticado que dirigentes del PSOE minimizaran, según él, el hecho y no defendieran a Borrell. "Algunos dijeron que no era para tanto, el 'sanchismo' no tiene límites. El PSOE ojalá vuelva al constitucionalismo", ha asegurado. "Ayer se vio que están más cómodos con los que escupen a España que con los que aplauden a Borrell", ha recalcado.

Sobre el juicio a los líderes independentistas, Rivera ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer indultarles para granjearse su apoyo en el Congreso. "Pido Justicia y que el señor Sánchez no les indulte. Quiere indultarles a cambio de apoyo y escaños", ha apuntado, tachando de "inmoral" esta posibilidad.