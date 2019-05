Rivera: "Si Batet fuera una presidenta decente, habría parado el acatamiento de los diputados presos"

Según Rivera, si Batet hubiera sido "una presidenta decente, a la altura del pueblo español", habría parado el acatamiento de los dirigentes catalanes cuando se definieron como presos políticos y habría obligado a retirar esas palabras, bajo la amenaza de no ser diputado y dejar de cobrar un sueldo público, para así "dignificar la Cámara".

"Me pareció una vergüenza la actuación del PSOE y de Batet. Tiene que proteger el decoro de la Cámara", ha declarado el líder de la formación naranja en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press. Así, ha insistido que no se puede permitir que se diga que en España hay presos políticos, como sostienen los líderes independentistas, porque España "no es una dictadura" y "no es Cuba ni Venezuela".

"Esto es una democracia europea y esto es un insulto al pueblo español. Ya lo hicieron con el golpe de Estado en Cataluña y ahora nos vuelven a insultar en la Cámara nacional", ha indicado Rivera, justificando su petición de amparo a Batet durante la sesión parlamentaria de este martes.

Asimismo, ha criticado que algunos políticos separatistas hicieran referencia al "mandato del referéndum 1 de octubre" y a la "República catalana".

NI SIQUIERA TENDRÍAN QUE CONCURRIR A LAS ELECCIONES

En su opinión, es necesario tomar nota de lo sucedido para que no se repita en el futuro. "Una democracia decente no puede permitir que se sienten en los escaños los que han intentado un golpe de Estado y están siendo procesados", ha subrayado, abogando por cambiar la ley electoral para que no se puedan presentar a las elecciones quienes estén procesados por delitos como rebelión o sedición.

Sobre la fórmula elegida para acatar la Carta Magna, el presidente de Ciudadanos argumenta que no se puede hacer desde el escaño "un mitin independentista que anule el juramento". "Y decir que hay presos políticos es tanto como decir que no existe una Constitución", ha añadido.

Por ello, los diputados Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez (Junts per Catalunya) han cometido un "fraude de ley", según Rivera, cuyo partido propondrá en el Congreso que "se anule ese modelo de juramento".