Rivera dice a Casado que encare la corrupción del PP mientras Cs asegura la "ejemplaridad" de los gobiernos de coalició

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aconsejado al líder del PP, Pablo Casado, que afronte los casos de corrupción que afectan a su partido mientras la formación naranja mantiene la "ejemplaridad" de los gobiernos de coalición que comparten, como el de la Comunidad de Madrid.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rivera ha señalado que Casado "tiene mucho trabajo" ante la cantidad de casos de corrupción del PP que se encuentran en los tribunales.

"El tendrá que afrontar los problemas y la crisis de su partido", en eso "no me voy a meter", pero "yo tengo que velar por la ejemplaridad de las instituciones donde gobierna Ciudadanos", ha respondido a Casado, quien ha advertido de que no tolerará que Cs le haga responsable de "lo que pasó hace décadas".

El líder de la formación naranja ha indicado que el PP "estaba acostumbrado a gobernar y que nadie investigara la corrupción", pero eso ahora ha cambiado en aquellas comunidades donde comparte el poder con Cs.

SE DESTAPARÁN POSIBLES FRAUDES, "SEAN DE QUIEN SEAN"

Sobre el caso concreto de Madrid, ha respaldado la decisión de su líder en la comunidad y vicepresidente del Gobierno autonómico, Ignacio Aguado, de apoyar en la Asamblea una comisión de investigación sobre Avalmadrid. Esto podría perjudicar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por el crédito que esta entidad concedió a la empresa de su padre.

"Ignacio Aguado nos lo comunicó y me parece coherente y normal", ha afirmado Rivera, que ha defendido que "si en Avalmadrid ha habido algún caso fraudulento, sea de quien sea, por el bien de Madrid hay que saberlo".

El líder del partido naranja ha destacado que el único grupo que no apoya la creación de esa comisión de investigación --aunque tampoco se opone-- es el PP, algo que considera "sospechoso". "Si tienes miedo a que se sepa la verdad o a dónde ha ido el dinero público, es que algo has hecho mal", ha concluido.

NO DEJARÁ QUE SE INCLUYA A Cs EN "LA MALVADA DERECHA"

Por otra parte, Rivera ha vuelto a rechazar posibles fórmulas de colaboración electoral con el PP en el caso de que se repitan las elecciones generales en noviembre. A su juicio, eso favorecería el idea del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de volver a "las dos Españas".

"Es el sueño de Sánchez, aglutinarnos sin matices para que él pueda seguir gobernando", al incluir a Ciudadanos en "la malvada derecha" y asimilarlo a "la extrema derecha y la corrupción", ha dicho sobre Vox y el PP.

Frente a eso, ha apostado por "sumar pero con inteligencia", para formar gobiernos de coalición tras las elecciones como se ha hecho en varias comunidades.