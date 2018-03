Rivera insiste en que el máster de Cifuentes "pinta feo", pero tomará decisiones tras escucharla en la Asamblea

Así lo ha explicado Rivera en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha rehusado avanzar si su partido estaría abierto a apoyar a un candidato de otro partido para hacerse con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De momento el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ya se ha ofrecido a ser candidato en el caso de que se presente una moción de censura contra Cifuentes que él no ha descartado.

Rivera ha comentado que, en una persona tan habituada a dar ruedas de prensa como la presidenta madrileña, resulta chocante que ahora se esté "escondiendo". "Está desaparecida; si alguien que suele dar la cara se esconde tanto, pinta mal y genera sospechas", ha dicho, antes de aludir también a las "contradicciones" de las explicaciones que ha ofrecido hasta ahora y las que ha dado también la universidad.

Con este panorama, el líder naranja le ha dejado claro que si no sale 'motu proprio' a aclarar qué ha pasado con su máster tendrá que hacerlo obligada tras la Semana Santa en el Pleno monográfico que ha pedido a oposición en la Asamblea de Madrid.

"Por mucho que cambie su agenda no se va a poder seguir escondiendo", ha remachado. "Nos tiene que contar a todos por qué ha obtenido un máster de la manera en que no lo obtiene nadie, no presentándose y no asistiendo a clase", ha dicho, recordando también el caso de plagio que provocó la dimisión del anterior rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

Pese a todas estas críticas, Rivera no ha querido "pasar pantalla" sin escuchar lo que tenga que decir Cifuentes y ha señalado que Ciudadanos tomará decisiones tras analizar la versión que dé en ese pleno monográfico y todas las informaciones que puedan surgir en los próximos días.

"Decidiremos si las explicaciones son satisfactorias, si demuestra que tiene ese máster, si enseña o no ese trabajo, qué es un misterio, o si hay algún fraude por el camino", ha indicado, recordando también que este asunto podría tener una derivada penal.