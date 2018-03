Rivera pide a Cifuentes que no se "esconda" y dice que las explicaciones sobre el máster son "contradictorias"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, esté "desaparecida" y le ha pedido que no se "esconda" y que de explicaciones por la supuesta falsificación de las notas de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos, al mismo tiempo que ha señalado que las que dio este miércoles son "contradictorias" con respecto a las informaciones desveladas por eldiario.es

"Lo que es sorprendente es que pasan ya 30 horas desde que se publicó esta información periodística y la señora Cifuentes, que nos acostumbra a dar ruedas de prensa y a hablar continuamente, esté desaparecida", ha afirmado a los periodistas antes de participar en una reunión del partido europeo Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), al que pertenece Ciudadanos.

"No ha dicho nada. Un comunicado, un vídeo que ha puesto en su despacho, pero no nos ha dado explicaciones. De hecho, las explicaciones que ayer dieron son contradictorias con las explicaciones del propio medio de comunicación, así que alguien está mintiendo aquí", ha añadido.

El líder de Ciudadanos ha afirmado además que sería "inadmisible" que Cifuentes hubiera utilizado su poder político para conseguir el máster. "Lo que peligra en este caso es la credibilidad de la señora Cifuentes y si ha dicho la verdad o no. Y sobre todo si ha utilizado su poder político su posición política para conseguir ese aprobado. Eso desde luego sería inadmisible", ha advertido.

Rivera ha apuntado que "hay que determinar quién miente" y ha asegurado que si es Cifuentes "sería muy grave" porque "estaría manipulando y en este caso colaborando en un posible delito de manipulación de documentos públicos".

El presidente de Ciudadanos ha indicado que "de momento" no se puede saber quién miente con las explicaciones actuales. "Ella dice que acabó el máster en 2012 y resulta que se ha publicado que se matriculó para el año siguiente. Uno no suele matricularse el año siguiente después de haber acabado un máster", ha explicado.

"Espero que sea capaz de demostrar que no se matriculó después de haber supuestamente acabado el máster, espero que la señora Cifuentes no dispare a la información periodística sino que dé explicaciones. De verdad, me gustaría creer que dice la verdad, el problema es que son contradictorias las informaciones y por tanto en las próximas horas tiene que dar explicaciones", ha insistido.

Rivera ha mostrado su confianza en que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no se esconda" y de explicaciones en las próximas horas. "Creo que una presidenta de una comunidad autónoma tiene que salir y creo que Ciudadanos está siendo absolutamente firme por un lado pero sensato por otro, porque lo primero que pedimos son explicaciones, no especulaciones", ha subrayado.

En este contexto, ha recordado que Ciudadanos apoyó su investidura y por tanto es la información más legitimada para pedir explicaciones. También ha destacado que sellaron un acuerdo de investidura "que tiene que cumplir".