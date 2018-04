Rivera cree que el caso Cifuentes es "muy grave" y el de Franco, "reprochable"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ve "reprochable" que el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, haya falseado su currículum, pero no es comparable con el caso de Cristina Cifuentes, que parece una "trama delictiva" y que afecta a la "reputación" de la universidad el gobierno.

Rivera, en declaraciones en el Congreso, ha insistido también en que el plan A de su partido es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "mueva ficha" y releve a Cifuentes, pero, si llega al 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, "enroscando y atornillando" a la presidenta, entonces Cs se planteará un "plan B".

Continúa de este modo sin verbalizar si Cs apoyará o no la moción de censura del PSOE contra Cifuentes y ha vuelto a insistir en que, si ésta no se aparta del cargo, el PP perderá el gobierno madrileño.

Sobre el hecho de que el "número dos" de los socialistas madrileños incluyera durante dos legislaturas en su ficha de diputado autonómico que es licenciado en Matemáticas cuando no lo es, el líder del partido naranja ha subrayado que no es presidente de ningún gobierno y no tiene un pacto con Ciudadanos.

"¡Es que la señora Cifuentes es presidenta con los diecisiete escaños de Ciudadanos!", ha exclamado.

Ha añadido que Ciudadanos no permite este tipo de comportamientos y ha sacado de sus listas electorales a quienes han hecho cosas parecidas.

En todo caso, Cifuentes no es que haya "inflado" su currículum, como ha podido hacer el líder del PSM, sino que parece que éste "ni siquiera existe", ha subrayado al referirse a su máster.