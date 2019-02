Rivera afirma que los escaños de Ciudadanos "formarán parte de una mayoría de gobierno constitucionalista en Navarra"

Rivera ha intervenido este sábado en el Campus Joven de Invierno del partido naranja, que se celebra a lo largo de este sábado en el Auditorio Baluarte de Pamplona. Una cita que también va a contar con ponencias del diputado de Ciudadanos Toni Cantó, o del consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda.

El dirigente de la formación naranja ha criticado que en Navarra "gobiernan los nacionalistas, con el nacionalismo vasco intentando apoderarse de otra comunidad autónoma, de sus símbolos, de su estatuto, de sus características, de su identidad; para intentar transformarlo en otra cosa". "El nacionalismo siempre envenena la sociedad y siempre tiende a ser totalitario, a ocuparlo todo, a que no puedas discrepar", ha indicado Rivera que ha subrayado que "los demócratas tenemos que combatir al nacionalismo con ideas, con valores, con proyectos".

El presidente de Ciudadanos ha destacado que "en Navarra el objetivo principal va a ser ganarle a los nacionalistas y que haya un solo escaño más constitucionalista, para que se respeten los símbolos de Navarra, para que las lenguas no sean impuestas sino respetadas" y para "tener un proyecto para Navarra pero incardinado en el proyecto de España".

Así, ha esperado que en la Comunidad foral "haya un cambio de gobierno" porque "será ponerle freno al nacionalismo y obligará al PSOE a escoger entre Uxue Barkos o nuestros candidatos, entre un gobierno constitucionalista o uno nacionalista".

En este sentido, ha resaltado que "no se puede acudir a las elecciones de mayo sin responder a la pregunta del millón" y ha cuestionado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, si "va a apoyar un gobierno constitucionalista o va a traicionar a los constitucionalistas y va a seguir apoyando a los nacionalistas en Navarra".

Albert Rivera ha indicado que el objetivo de las próximas elecciones de mayo es "ganar las elecciones al señor Sánchez y al PSOE" pero también "propiciar cambios autonómicos y locales". Por ello, ha llamado a "echarles con votos y con mayorías".

El dirigente de la formación naranja ha afirmado que "estamos en una encrucijada en nuestro país" donde "por primera vez la mayoría parlamentaria está en manos de los separatistas y los populistas", "con los populismos en los extremos, con el nacionalismo marcando la agenda política y con un bipartidismo que se descompone cada vez que abrimos las urnas".

Ha afirmado que Ciudadanos es "un proyecto de futuro para España y para Europa" basado en "la libertad, el patriotismo constitucional y la modernidad". Tres ejes que ha considerado "la receta de Ciudadanos para darle la batalla a los nacionalistas y los populistas que son los principales adversarios de España y Europa" pero también para "echar de la Moncloa a quien ha propiciado esta España envenenada".

Así, Rivera ha defendido que el liberalismo es "progreso, igualdad de oportunidades, competencia, talento, globalización y ver oportunidades y no riesgos". Así, y en referencia al debate entre los taxis y las VTC, ha destacado que "en el siglo XXI no se puede prohibir a los ciudadanos elegir cómo se mueve" ni "prohibir plataformas y empresas que quieren venir a trabajar y a crear empleo".

Por otro lado, Rivera ha reivindicado el "patriotismo constitucional" que es "defender lo bueno y lo que nos une" como hizo Ciudadanos, ha asegurado, con su acto de 'España Ciudadana' en Alsasua que "no les gustó a los que no les gusta la libertad ni la Constitución y odian a los servidores públicos como la Guardia Civil". Sobre este tema, ha censurado que "Sánchez y sus secuaces nos acusaron a los demócratas y callaron ante los cachorros de Bildu, ante los que querían silenciar a una voz democrática".

"El día que renunciemos a ir a un pueblo de Navarra, Cataluña o Euskadi, a defender la igualdad, el día que demos un paso atrás, el nacionalismo nos estará ganando la batalla", ha advertido. "Los complejos del bipartidismo se han demostrado absolutamente erróneos ante el nacionalismo por eso cada vez Ciudadanos crece más", ha remarcado.

A este respecto, Rivera ha afirmado que "tendremos que rehacer los puentes entre constitucionalistas" que han sido "dinamitados por Sánchez" que quiere, ha asegurado, "situar a los españoles en bandos". Algo que ha considerado "un error histórico".

En tercer lugar, el dirigente de Ciudadanos ha reivindicado la "modernidad" frente a quienes "están hablando siempre de Franco y otros que quieren recuperar leyes del siglo pasado". Rivera ha asegurado que PP y PSOE "no tienen nada que contar, todos estos años acreditan que no tienen un proyecto de futuro". Ha afirmado que "no tienen nada que decir" ni en Educación, no en empleo ni en la "agilidad de la administración".

Ha abogado por abrir estos "grandes debates" a los que ha sumado las pensiones y la inmigración. Debates, ha reprochado, que "están dejando en manos de los populistas". "Yo quiero que venga gente a España con un contrato regular a trabajar, la inmigración regular es necesaria", ha remarcado Rivera que ha contrapuesto que "la inmnigración de las mafias ilegales es un problema".

"Esto de meter a todos en el mismo saco, de intentar no hacer nada o hacer populismo, es malo para el país", ha advertido Albert Rivera que ha afirmado que "si no hacemos estos debates los populismos seguirán creciendo porque harán propuesta baratas". En este sentido, ha resaltado que "cada vez que Casado o Sánchez intentan copiar al populismo pierden la oportunidad de abrir estos grandes debates".