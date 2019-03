Rivera dice que Ciudadanos estará en la manifestación por el Día de la Mujer aunque no le guste el manifiesto

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que su partido participará en la manifestación convocada para este viernes en Madrid por el Día de la Mujer porque no van a "renegar" de lo que defienden, pero ha aclarado que no comparten el contenido del manifiesto de la Comisión Feminista 8 de marzo-Madrid.

"Opino lo mismo que el año pasado, que no me gusta porque no es cierto", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, cuando le han leído un fragmento del manifiesto.

El texto habla de un "orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador con el medio ambiente" y llama a protestar "frente a una derecha y una extrema derecha" que ha situado a las mujeres y los migrantes como "objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal".

A pesar de ello, "como cada año, estaremos" en la manifestación "porque no vamos a renegar de lo que defendemos", ha señalado Rivera, que considera que la protesta de este viernes "es de todos" porque la defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres no tiene que ver con ser de izquierdas, de centro o de derechas.

Ciudadanos estará representado en la manifestación por dirigentes como Patricia Reyes, Begoña Villacís, Marta Rivera, Melisa Rodríguez o Ignacio Aguado, a los que podrían sumarse otros cargos públicos y orgánicos.

UNA CAUSA TRANSVERSAL

"Yo lo que no entiendo es el sectarismo", ha declarado el líder de la formación naranja, que cree que al PSOE y a Podemos "les molesta" que esto sea "una lucha transversal en la sociedad" y que Cs u otros partidos se sumen.

Frente a eso, ha apostado por el "feminismo liberal inclusivo" que reivindica Ciudadanos, el cual no excluye "a nadie" y rechaza promover "una guerra de sexos entre hombres y mujeres", según ha explicado. Además, considera que se puede ser feminista y estar a favor de la gestación subrogada porque supone defender la capacidad de la mujer de tomar sus propias decisiones.

"Creo que una mujer puede decidir en qué momento interrumpe el embarazo si es necesario y está dentro de la ley, o decidir, si no puede ser madre, acudir a la gestación subrogada para que otra mujer la ayude", ha afirmado.

NO "TUTELAR" A LAS MUJERES

Las mujeres también deben poder elegir "cómo se visten o con quién quieren acostarse", ha señalado Rivera, que ha rechazado cualquier "tutela de los varones sobre las mujeres" pero también "de las mujeres sobre las mujeres".

En este sentido, ha arremetido contra quienes "intentan decirle a las mujeres cómo deben ser madres o qué modelo de familia" deben elegir, como hace, a su juicio, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. "Muchas veces no la distingo de una ultraconservadora", ha añadido.

Precisamente, Ciudadanos ha difundido este jueves un vídeo con motivo del 8 de marzo donde aparecen varias mujeres haciendo flexiones mientras una voz en off dice "soy mujer y soy dueña de mi futuro", y "este 8-M no volverán a hablar en mi nombre, nadie".

"Soy libre, soy feminista, soy liberal", se dice en el vídeo, que señala que las mujeres trabajan "como nadie" pero cobran menos que los hombres, tienen que "elegir" entre su carrera o ser madres, están "hartas de sentir miedo al volver solas a casa" y están "cansadas" tanto de ser criticadas como de que otros hablen en su nombre.

CUOTAS FEMENINAS

Por otro lado, cuando le han preguntado por el establecimiento de cuotas femeninas en determinados ámbitos, Rivera ha asegurado que Ciudadanos "está defendiendo en lo público que sea así".

En el ámbito privado, ha propuesto que las empresas pongan en marcha "planes de igualdad" y que los hagan públicos para que se pueda comprobar cuál es la presencia de mujeres en los consejos de administración.

"Pero hacemos un flaco favor si solo hablamos de la cuota y de la foto final y no del camino", ha indicado, insistiendo en que hay que luchar por mejorar la conciliación laboral y familiar para que las mujeres que son madres no se vean perjudicadas en su carrera profesional.