Rivera dice que si el Código Penal tiene grietas hay obligación de cambiarlo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy que los legisladores tienen la obligación de afrontar una reforma del Código Penal si se detectan grietas o disfunciones, antes que criticar a los jueces por aplicarlo.

"Si el Código Penal tiene alguna grieta, tiene alguna disfunción, tenemos la obligación de cambiarlo y nosotros (Ciudadanos) somos partidarios de abrir ese debate ya", dijo Rivera en una entrevista con Efe en Santiago de Chile.

El diputado comentó que "es una irresponsabilidad" echarle la culpa a unos jueces que tienen que aplicar una ley que han hecho los legisladores.

Asimismo, y en relación a la polémica sentencia que condenaba a nueve años de prisión a los miembros de la Manada por abusos sexuales y no por violación, Rivera dijo que si hay "tipos penales" que no están claros en el Código Penal, "habrá que aclararlos" para que no se vuelva a producir situaciones de este tipo.

Rivera culminó hoy en Santiago una gira de cuatro días por Argentina y Chile, durante la que, entre otras actividades, mantuvo reuniones con los presidentes de ambos países, Mauricio Macri y Sebastián Piñera, respectivamente, con empresarios y con la colectividad española.