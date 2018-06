Rivera dice que Cs no tolerará que el "ansia de poder" de Sánchez acabe con la caja común de la Seguridad Social

"Me parece gravísimo que las ansias por el poder de Sánchez puedan poner en jaque la jubilación de los españoles y la igualdad de trato en la Seguridad Social", ha declarado durante una reunión del grupo de Cs en el Congreso, añadiendo que la caja común es "sagrada" y su partido no permitirá que se ponga en peligro.

Rivera ha criticado el encuentro de este lunes entre el presidente del Gobierno con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu --que acordaron estudiar el acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi y analizar el traspaso de 37 competencias pendientes--, y la cita del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que abogó por un referéndum de autodeterminación para Cataluña.

"Son muestras de la España de la nación de naciones, la de los españoles desiguales, unos con privilegios y otros de segunda", ha señalado, denunciando una "falsa teatralización" en la reunión entre Sánchez y Urkullu como si mantuvieran una negociación bilateral entre "dos naciones".

Frente a eso, Ciudadanos seguirá defendiendo "la España de la igualdad, la solidaridad, la unión y las libertades" y se mantendrá vigilante para que "la debilidad del Gobierno de Sánchez" no acarree "más privilegios y cesiones" para "los que quieren liquidar España". Asimismo, se dedicará a "dar la batalla política intelectual y social" a los nacionalistas y a los "populistas" con el fin último de derrotarlos en las urnas.

ACERCAMIENTO DE PRESOS

Rivera también ha rechazado que se puedan conceder "privilegios penitenciarios a aquellos que incumplen la ley", aunque no ha precisado si se refería al acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA a Euskadi o de los independentistas catalanes que están en prisión preventiva a Cataluña.

En este sentido, ha reclamado "justicia" y ha pedido que "no se apañen en los despachos sistemas penitenciarios paralelos o privilegiados para aquellos que tienen buena relación con el señor Sánchez" o que se benefician de "un pacto político".

Por último, el presidente de la formación naranja se ha referido a la pregunta que su grupo parlamentario planteará este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Pleno del Senado para que explique por qué el Gobierno ha renunciado a acometer una reforma de la financiación autonómica.

Tras censurar la "prisa" que tuvieron el PP y el PSOE para aprobar la actualización del Cupo vasco, que Cs rechazó con sus votos por considerar que se basaba en un "cálculo fraudulento", Rivera ha lamentado que aún no se haya renovado el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, con el que se sostienen los servicios públicos.

Esa reforma, ha indicado, estuvo "cuatro años paralizada por el PP" y "ahora Sánchez dice que en dos años no tiene tiempo de aprobarla". "Pues no sé qué piensa hacer si no puede aprobar leyes, no puede sacar los Presupuestos y no puede gobernar, supongo que solo piensa hacerse fotos y estar en el sillón", ha comentado antes de señalar que el objetivo de gobernar debe ser transformar el país, "no degradarlo o fragmentarlo".