Rivera (Cs) se compromete a "quitar a Tezanos" del CIS y elegir a "un profesional como la copa de un pino"

"En lo que dependa de Ciudadanos, esta va a ser la última encuesta del CIS que hace un militante del Partido Socialista: Ya está bien", ha aseverado Rivera.

Rivera ha considerado que "hay que tener mucha cara para colocar a un militante del PSOE al frente" del CIS y ha subrayado que si gobierna tras las elecciones generales del 10 de noviembre "el que haga las encuestas del CIS no será de Cs, ni del PP ni del PSOE", sino una persona seleccionada mediante concurso público.

Ha dicho que "ya está bien de colocar a la gente en la tele pública, en el CIS y de colocar a los jueces a dedo", añadiendo que "España necesita renovar, sin duda, el panorama político".

Albert Rivera ha rehusado valorar los datos de la encuesta del CIS sobre la intención de voto, publicada este martes, porque "un CIS que está hecho en la sede del PSOE no es un CIS fiable para el resto de los españoles".

"Queremos gobernar, como ya gobernamos en Madrid, Andalucía, Castilla y León, en Murcia, en Zaragoza, en cientos de capitales de este país, incluidas la capital de España y la capital de Aragón", ha continuado Rivera, quien ha dado por seguro que "vamos a gobernar y vamos a decir a los españoles que sí se puede", recordando que "en Andalucía decían que no era posible un cambio y, después de 37 años, hubo un cambio gracias a Ciudadanos".

También ha dicho que Cs fue el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas de Cataluña "y en las últimas encuestas del CIS, --sobre las generales-- por cierto, nos daban 15 escaños menos y ganamos al CIS".

En este contexto, ha pedido a los votantes "que se movilicen, que no se queden en casa, que voten con ganas, a quien más les guste, sin miedo, lo que les apetezca, pero que vayan a votar, porque si no votas, deciden los que votan y tú no decides, deciden los demás por ti".

A juicio de Rivera, "hay que comprender el hartazgo de la gente, también de los ciudadanos comprometidos con este país, en un momento difícil", pero "aunque sea un sobre-esfuerzo, tienen que hacerlo, coger la papeleta e ir a las urnas".