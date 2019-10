Rivera (Cs): No pueden ganar "los que gritan y queman", sino quienes sienten "pasión por España" y la libertad

Así lo ha señalado en un Encuentro Ciudadano que ha mantenido este martes en Zaragoza, en el que también ha intervenido el diputado al Congreso por Zaragoza, Rodrigo Gómez. "Os pido que nos conjuremos", ha dicho, porque si no "sacarán tajada los que quieren romper España" y el bipardismo y "seguirá habiendo imputados" en las listas electorales.

Rivera se ha comprometido a que si es presidente acabará "con la España de los privilegiados y los agraviados". Los primeros ha dicho que son "los políticos nacionalistas, que siempre sacan tajada".

Según ha expuesto, "después de 40 años intentando encajar a los nacionalista en España, solo han conseguido desencajar a España, generar desigualdad" porque mientras en Cataluña hay estaciones de AVE, en Extremadura no pueden disfrutar de ellas y la mitad del país está despoblado, con muchos pueblos sin pediatras, sin escuelas y sin buenas carreteras.

Rivera ha propuesto "quitar el volumen a Torra" y a Otegi, así como "a los que no saben pedir perdón por el terrorismo" y "hablar de los problemas de los españoles".

Ha añadido que si anoche hubo quien bloqueó la segunda estación de AVE de España, en Barcelona, es porque ese territorio puede disfrutar de ella. Se ha preguntado cómo se puede permitir bloquear aeropuertos y estaciones de tren "sin costes". "Estoy harto de que los que cumplen, pringuen y los que incumplen la ley, tengan premio".

En este punto, ha recordado su propuesta de endurecer la Ley de Carreteras para subir las multas a los "cafres" que vandalizan carreteras, realizando cortes ilegales, para que paguen de 15.000 a 300.000 euros "si perjudican gravemente" a los ciudadanos y las empresas.

Además, ha sostenido que la actuación de los radicales en Cataluña "también afecta a los aragoneses y a todos los españoles", como a los transportistas que tienen pérdidas económicas cada hora en la que les obligan a estar parados por los cortes en las vías de comunicación.

EL SUEÑO ESPAÑOL

Rivera ha explicado que quiere ser el presidente "de la gente que curra, que quiere tener un hijo y no puede, que quiere el sueño español", que ha sintetizado en "estudiar y formarse, tener un trabajo digno o montar una empresa, formar una familia, si sea deseas, y tener una pensión digna".

También ha hecho referencia a su propuesta de un pacto nacional contra la despoblación, "pero con dinero, con recursos, con un seguimiento" y que "todos trabajemos de la mano para, en una década, dar la vuelta a la tortilla".

"Sí se puede, pero hay que tener coraje, ganas, energía y no solo que lleguen las campañas parar prometer y luego olvidarse de la gente" porque "la despoblación va a ser un asunto de Estado, si soy presidente, porque es un asunto de igualdad".

A su entender, la igualdad es, precisamente, la principal reivindicación para evitar que haya 17 sistemas educativos "con malos resultados" o una tarjeta sanitaria única "que nunca llega". También ha manifestado que quiere ser el presidente "de todas las familias, de todos los modelos de familia".

Igualmente, ha defendido que un funcionario pueda ir a trabajar "sin que le imponga un certificado lingüístico" porque "la auténtica revolución no es la de los separatistas, sino la de la igualdad" para todos los españoles, "vivan en un pueblo, en una capital, sean mujeres u hombres, mayores o jóvenes".

Rivera ha opinado que no se puede distinguir según "bandos, sexo, territorio, identidad, edad o la lengua que se hable". "Estoy harto de políticos que dividen, que intenta buscar lo que separa". Eso es "muy fácil, lo difícil es unir a la gente" y ha vaticinado que en la campaña habrá discursos "que van a intentar remover lo peor de cada uno" y "engañar a la gente tapando los problemas reales".

Pero "mientras hablamos del pasado, nadie piensa en el futuro", ha advertido, para cuestionar "de qué sirve hablar de los huesos de Franco y de la Guerra Civil, si la caja de las pensiones está vacía, no podemos alcanzar un pacto educativo o no puedo mirar a la cara a la gente que vive en pueblo de 300 habitantes".

Rivera ha argumentado que sin Ciudadanos "España no será fuerte para avanzar y para hacer las reformas que PP y PSOE no han hecho en 40 años". En este contexto, se ha comprometido, "a poner en marcha este país en un mes" si es presidente, para aclarar si no lo fuera, es "capaz de trabajar por España, aunque esté en la oposición, y pido a Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Casado (PP) que hagan lo mismo".