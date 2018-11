Rivera: Cs no visitará a presos y exijo Gobierno aclare si tienen privilegios

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha avanzado que su grupo no acudirá a visitar a la cárcel a los presos del "procés" para confirmar si disfrutan o no de privilegios en la prisión y ha exigido al Gobierno un informe para que aclare si existe o no ese trato de favor.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha recibido una carta de los dirigentes presos en Lledoners (Barcelona), que también ha sido enviada al presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, invitando a ambos a visitarles en la cárcel para que puedan ver si se produce esos privilegios que denuncian.

Rivera, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva, ha subrayado que no acudirán a ver a quienes "han intentado liquidar España", pero sí exigirán al Gobierno en el Congreso que detalle qué trato están teniendo los políticos presos.

Ya mañana aprovecharán la sesión de control en el Senado para preguntar por ello al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También en relación con Cataluña, ha explicado que Cs en el día de hoy registrará en todos los parlamentos autonómicos la misma iniciativa que presentó la semana pasada en el Congreso contra la impunidad a los encausados por el "golpe separatista" en Cataluña.

En este mismo contexto, se enmarca el acto de España Ciudadana, que tendrá lugar el 24 de noviembre en Madrid bajo el lema "Sí a la Justicia, no a los indultos", ha contado Rivera, que ha pedido otra vez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si tiene intención de indultar a los dirigentes catalanes di finalmente son condenados por el 1-O.