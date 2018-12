Rivera pide a Díaz que tenga "autonomía" y "dignidad" y no bloquee Andalucía

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy a la presidenta de la Junta en funciones y candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz, que tenga "dignidad" para aceptar la derrota electoral y "autonomía" ante el "sanchismo" para no bloquear Andalucía.

Durante un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser, Rivera se ha preguntado si el PSOE andaluz, ante un posible pacto entre PP y Ciudadanos, va a tomar decisiones "como un partido responsable que ha gobernado 37 años" o "va a hacer exactamente lo que le digan Pedro Sánchez o Pablo Iglesias".

El líder de la formación naranja ha destacado que todos sus votantes quieren el cambio "y la mayoría de los andaluces también".

Rivera ha mostrado su confianza en que el PSOE "esté por lo menos a la altura de lo que estuvo Ciudadanos hace tres años" y ha recordado que no hace falta que les apoyen ya que es suficiente con su abstención, además de sentenciar: "El Gobierno de Andalucía tiene que cambiar y el PSOE tiene que ir a la oposición, no hay más".

"Si quieres a tu tierra de verdad, si eres un demócrata que aceptas la derrota y que la situación ha cambiado después de 37 años, vas a la oposición pero con dignidad, y la dignidad es que no bloquees la comunidad autónoma", ha advertido Rivera a la líder de los socialistas andaluces.

Ha recordado además a Díaz que "una cosa fundamental es aceptar la realidad" y ha señalado que la presidenta de la Junta en funciones "es suficientemente inteligente como para saber que el PSOE se va a la oposición", además de emplazarla a asumir los resultados: "Si no puedo gobernar y he perdido un montón de escaños tendré que asumirlo".

Preguntado por el papel de Vox en las negociaciones con el PP, Rivera ha sostenido que "la pregunta es si Sánchez nos va a dejar poner en marcha el Gobierno de Andalucía, ¿sí o no?, ¿Susana Díaz prefiere que los populistas tengan la llave o que los constitucionalistas pactemos? Se van a tener que mojar porque vamos a llegar a un acuerdo", ha asegurado.

Rivera ha explicado que Ciudadanos propone un acuerdo con otro partido constitucionalista como el PP porque "ahí está la sensatez" y porque un pacto entre los dos "refleja las ganas de cambio de la sociedad andaluza y a la vez su moderación", ya que "esta es una tierra que siempre ha votado moderado".

Ha insistido en que, tras los resultados electorales del pasado día 2, Ciudadanos se sentó "a hablar de políticas y no de políticos" y ha recalcado que el objetivo de la mesa de negociación con los populares es "tratar de nuevas políticas que necesitarán gente valiente que las ejecute", además de pedir que "no se confunda el orden".

Aunque no ha entrado en hablar de quién debe presidir la Junta, Rivera ha resaltado que "si Ciudadanos no hubiera crecido tanto no habría cambio", por lo que se ve con "autoridad moral" para encabezar un proyecto.