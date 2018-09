Rivera: Díaz irá a las elecciones antes de que se conozca la sentencia de ERE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que tras 37 años de gobierno del PSOE en Andalucía, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha decidido "no cumplir el pacto" de investidura con su partido "e ir a elecciones antes de que se conozca" la sentencia de los ERE.

Rivera, en un desayuno informativo, ha lamentado que "el calendario judicial", sobre todo el hecho de que la sentencia por el caso de los ERE pueda estar próxima a salir, "condicione la vida política andaluza" y marque los tiempos.

Ha reconocido que le hubiera gustado que en Andalucía "se hubiera agotado el pacto de gobierno entre Ciudadanos y PSOE, porque eso habría querido decir que se había cumplido".

"Es verdad que se ha cumplido en gran medida, pero en materia de regeneración el PSOE ha salido corriendo; el calendario judicial está presente en sus decisiones, la sentencia de los ERE está al caer y puede ser que sea incluso condenatoria, por ello, creo que tras 37 años gobernando y esta sentencia a la vista han decidido no cumplir el pacto e ir a elecciones antes de que se conozca", ha señalado.

Ha precisado que casi cuatro décadas gobernando un partido en el mismo territorio "no es sano, no se abren las ventanas, se crean redes clientelares" y "creo que Andalucía se merece y necesita un cambio tranquilo, moderado, que busque consenso pero que haga reformas, y eso es Ciudadanos; el PP ha tenido ocho o nueve ocasiones para liderar el cambio y no lo ha conseguido".

Cuestionado por el hecho de que de esos 37 años los tres últimos años y medio el gobierno andaluz ha estado sustentado por Ciudadanos, ha señalado que "si no pactábamos nosotros con el PSOE lo hubiera hecho Podemos, y entonces en vez de la supresión del impuesto de sucesiones hubiera habido subida del IRPF".