Rivera reta a Duque y Delgado a un "careo" sobre las "mentiras" publicadas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha retado hoy a los ministros Pedro Duque y Dolores Delgado a mantener un "careo" en el Congreso de los Diputados para poder preguntarles sobre las "contradicciones" y "mentiras" publicadas por diversos medios de comunicación.

Rivera ha reiterado así en Antena 3 la necesidad de que los ministros comparezcan en sede parlamentaria, como ha solicitado Cs, para dar cuenta de las informaciones negativas que les señalan y en las que "hay muchos indicios" para que finalmente "tengan que dimitir".

"Como parlamentario me niego solo a actuar por una información periodística y quiero corroborarlo en un careo parlamentario", ha subrayado.

El líder de Cs ha criticado que ni Duque ni Delgado hayan "dado la cara", como tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha insistido en que el Gobierno "no puede esconderse y dejar de ir al parlamento".

"No me parece serio que Sánchez no dé la cara en el parlamento ni por la investigación de su tesis ni por Duque ni por Delgado ni por Cataluña", ha denunciado y ha incidido en que el jefe del Ejecutivo debería "aterrizar en la tierra, aterrizar en España, venir al Congreso y dar explicaciones".